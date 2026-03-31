Второе платье для будущей королевы: каким был свадебный наряд королевы Марии Текской

Принцесса Виктория Мария Текская и принц Джордж / © Getty Images

Бабушка и дедушка королевы Елизаветы II поженились 6 июля 1893 года в Королевской часовне Сент-Джеймского дворца в Лондоне. Их звали принц Джордж, герцог Йоркский (позже король Георг V) и принцесса Виктория Мария Текская (позже королева Мария), которую близкие называли Мэй.

Сначала принцесса была помолвлена с принцем Альбертом, старшим сыном принца Эдварда и принцессы Александры и наследником трона. Однако Альберт умер от гриппа через шесть недель после помолвки. Во время периода скорби Мэй сблизилась с младшим братом Альберта, принцем Георгом и поэтому когда он сделал ей предложение руки и сердца, она приняла его.

Согласно книге The Times British Royal Fashion, у принцессы Мэй для первой свадьбы уже было платье и его детали были опубликованы в прессе незадолго до смерти жениха. Платье разработал Артур Силк из Silk Studios и оно получило название «Ландыш» (Lily of the Valley), но, конечно, считалось неуместным, чтобы Мэй надела его на свадьбу с принцем Джорджем.

Новое свадебное платье невесты, также авторства Силка, было подобрано в соответствии с модой того времени и дополнено некоторыми сентиментальными акцентами, в частности длинной фатой из кружева, которая ранее принадлежала ее матери и цветами, которые были символом весны и нежности, хотя свадьба и происходила посреди лета.

Свадебное платье Марии Текской / © Getty Images

Согласно Royal Collection Trust, темой свадьбы были «майские шелка» (May Silks), что также является игрой слов, ведь на английском языке имя невесты и название месяца мая пишутся одинаково — May. Платье включало серебристую вышивку в виде роз, клевера и чертополоха и украшено цветом апельсина. Изготовлено оно из шелкового атласа цвета слоновой кости, сотканного на мануфактурах Лондона, лиф и юбка были украшены хонитонским кружевом. Также у платья был не очень длинный, но заметный шлейф, который добавлял романтики и изысканности, а на спине наряд затягивался в корсет.

В волосах невесты были цветы апельсина, а на голове — диадема от королевы Виктории, на шее и в ушах — бриллиантовые украшения.