Вторые свадебные платья королевских невест: что носили Кейт, Меган и Шарлин

Кей, Меган и Шарлин / © Getty Images, Associated Press

Когда королевская невеста появляется на публике в день своей свадьбы, то мир замирает — все пытаются рассмотреть красивое платье и тиару, которую она выбрала. Однако когда церемония венчания завершена, а молодожены и гости отправляются праздновать, то невеста сменяет наряд на более удобный.

Предлагаем узнать, какие платья выбрали для свадебной вечеринки известные королевские невесты.

Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Associated Press

Дизайнер Сара Бертон, которая была креативным директором Alexander McQueen, создала платье Кейт для ее свадебной церемонии в Вестминстерском аббатстве. Этот наряд стал культовым, но это было не единственное платье невесты. Бертон также разработала для Кейт более лаконичное и удобное платье А-силуэта для приема в Букингемском дворце. Это был атласный наряд оттенка айвори с декольте-сердцем и красивым гламурным поясом из стразов на талии. Кейт также дополнила платье пушистым коротким кардиганом белого цвета.

Герцогиня Сассекская

Меган, герцогиня Сассекская и принц Гарри / © Associated Press

Свадебное платье Меган Маркл, в котором она шла под венец, было от Givenchy, а разработала его дизайнер Клэр Уэйт Келлер. А вот второе платье для вечеринки Меган заказала у британского дизайнера Стеллы Маккартни. Это был наряд с американской проймой, халтером и шлейфом.

Принцесса Евгения

Платье принцессы Евгении / © Associated Press

Первое платье внучки королевы Елизаветы II было разработано дизайнерами Питером Пилоттом и Кристофером де Восом. А вто второй наряд она заказала у американского дизайнера Зака Позена и он был совсем не белым — Евгения была в нежно-розовом платье с мелкой и детальной плиссировкой.

По словам дизайнера, создавая платье, он черпал вдохновение в красоте Виндзорского замка и его окрестностей и выбрал ткань нежно-розового цвета, напоминающую английскую розу. Платье выполнено из британского шелкового шифона и включает в себя накидку, изящно расшитую белой розой Йорков. Оно собрана внизу спины и переходило в мягко драпированный шлейф.

Принцесса Мадлен

Платье принцессы Мадлен / © Getty Images

Младшая дочь короля и королевы Швеции надела на свою свадьбу сногсшибательное платье с длинным шлейфом от Valentino, а вот второй наряд одолжила у матери. Это было нежное винтажное платье от бренда Nina Ricci. Наряд был украшен вышивкой жемчугом на лифе и пышной юбке, сшитой из тюля. Дополнял ее наряд романтичный атласный бант на талии.

Принцесса София

Платье принцессы Софии / © Getty Images

Супруга шведского принца Карла Филиппа шла под венец в лаконичном платье с кружевными рукавами от шведского дизайнера Иды Шестедт. Второй наряд принцессы, который она надела на вечеринку, был кардинально другим — с асимметричным верхом и полностью украшено более нежным кружевом. Сзади у платья юбк абыла оформлена однотонной тканью со складками.

Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

На своей свадьбе с князем Монако Альбером II Шарлин надела элегантное платье от Giorgio Armani Privé с изящной вышивкой и открытыми плечами. Второй ее наряд также создан брендом Armani, но был более лаконичным и удобным — княгиня блистала на праздничной вечеринке в наряде из шелкового шифона. У платья не было рукавов, по всей длине его украшали стразы, а юбка была многоярусной.