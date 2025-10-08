- Дата публикации
Вторые свадебные платья королевских невест: что носили Кейт, Меган и Шарлин
Члены королевских семьи часто надевают одно платье на свадебную церемонию, а другое, более удобное, — на прием.
Когда королевская невеста появляется на публике в день своей свадьбы, то мир замирает — все пытаются рассмотреть красивое платье и тиару, которую она выбрала. Однако когда церемония венчания завершена, а молодожены и гости отправляются праздновать, то невеста сменяет наряд на более удобный.
Предлагаем узнать, какие платья выбрали для свадебной вечеринки известные королевские невесты.
Принцесса Кейт
Дизайнер Сара Бертон, которая была креативным директором Alexander McQueen, создала платье Кейт для ее свадебной церемонии в Вестминстерском аббатстве. Этот наряд стал культовым, но это было не единственное платье невесты. Бертон также разработала для Кейт более лаконичное и удобное платье А-силуэта для приема в Букингемском дворце. Это был атласный наряд оттенка айвори с декольте-сердцем и красивым гламурным поясом из стразов на талии. Кейт также дополнила платье пушистым коротким кардиганом белого цвета.
Герцогиня Сассекская
Свадебное платье Меган Маркл, в котором она шла под венец, было от Givenchy, а разработала его дизайнер Клэр Уэйт Келлер. А вот второе платье для вечеринки Меган заказала у британского дизайнера Стеллы Маккартни. Это был наряд с американской проймой, халтером и шлейфом.
Принцесса Евгения
Первое платье внучки королевы Елизаветы II было разработано дизайнерами Питером Пилоттом и Кристофером де Восом. А вто второй наряд она заказала у американского дизайнера Зака Позена и он был совсем не белым — Евгения была в нежно-розовом платье с мелкой и детальной плиссировкой.
По словам дизайнера, создавая платье, он черпал вдохновение в красоте Виндзорского замка и его окрестностей и выбрал ткань нежно-розового цвета, напоминающую английскую розу. Платье выполнено из британского шелкового шифона и включает в себя накидку, изящно расшитую белой розой Йорков. Оно собрана внизу спины и переходило в мягко драпированный шлейф.
Принцесса Мадлен
Младшая дочь короля и королевы Швеции надела на свою свадьбу сногсшибательное платье с длинным шлейфом от Valentino, а вот второй наряд одолжила у матери. Это было нежное винтажное платье от бренда Nina Ricci. Наряд был украшен вышивкой жемчугом на лифе и пышной юбке, сшитой из тюля. Дополнял ее наряд романтичный атласный бант на талии.
Принцесса София
Супруга шведского принца Карла Филиппа шла под венец в лаконичном платье с кружевными рукавами от шведского дизайнера Иды Шестедт. Второй наряд принцессы, который она надела на вечеринку, был кардинально другим — с асимметричным верхом и полностью украшено более нежным кружевом. Сзади у платья юбк абыла оформлена однотонной тканью со складками.
Княгиня Шарлин
На своей свадьбе с князем Монако Альбером II Шарлин надела элегантное платье от Giorgio Armani Privé с изящной вышивкой и открытыми плечами. Второй ее наряд также создан брендом Armani, но был более лаконичным и удобным — княгиня блистала на праздничной вечеринке в наряде из шелкового шифона. У платья не было рукавов, по всей длине его украшали стразы, а юбка была многоярусной.