Выбрала непростой наряд: что известно об образах Майли Сайрус из клипа на песню Flowers, которая бьет рекорды

Почти две недели назад американская певица Майли Сайрус выпустила песню Flowers и клип на нее. Свою новую работу девушка посвятила бывшему мужу Лиаму Хемсворту, а премьера состоялась в день его рождения 13 января.

Пара была в отношениях с 2009 по 2020 год. Познакомились они во время съемок фильма "Последняя песня", долго встречались и в результате обручились в мае 2012 года, однако до свадьбы дело не дошло, пара рассталась в сентябре 2013 года. В тот период певица выпустила посвященную бывшему песню Wrecking Ball, где рассказала о разбитом сердце.

Однако через три года Сайрус и Хемсворт возобновили общение и отношения, и в октябре Майли публично подтвердила, что они снова помолвлены. В ноябре 2018 года у пары в Малибу в результате лесного пожара Вулси сгорел дом, а спустя месяц они наконец-то поженились в Нэшвилле, и Майли взяла фамилию мужа. Однако брак не продлился долго, через год они подали на развод, который официально был закончен аж в 2020 году. Учитывая столь бурный роман, Майли решила написать в честь бывшего еще одну песню, но в этот раз она уже не страдает, а рассказывает, что не хотела уходить от мужа, но в результате расставания поняла, что без него ей намного лучше.

Я могу сама себе купить цветы,

Написать свое имя на песке,

Разговаривать с собой часами,

Видеть то, что ты не понимаешь,

Я могу отвести себя на танцы

И могу держать свою собственную руку,

Да, я могу любить себя лучше, чем ты.

Также в видео было еще две отсылки к ее разрушенному браку - певица вспоминает в песне, как сгорел их с бывшим дом в Малибу. И еще в конце песни Майли надевает черный мужской пиджак с атласными лацканами и танцует в нем в своем роскошном доме. Предполагается, что пиджак ранее принадлежал Лиаму.

Майли Сайрус в клипе Flowers / Фото: скриншот с видео

Также очень интересный выбор платья девушки для видео, в котором она танцует на калифорнийских холмах. Майли одета в золотой винтажный наряд от бренда Yves Saint Laurent из коллекции осень-зима 1991-1992, который был представлен на Неделе моды в Париже.

Майли Сайрус в клипе Flowers / Фото: скриншот с видео

Коллекция Yves Saint Laurent 1991-1992 / Фото: Getty Images

С момента выхода песня Майли побила рекорд по количеству прослушиваний за одну неделю в Spotify. Сообщается, что она набрала более 101 миллиона стримов.

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