Вышил на пиджаке принца Чарльза "Я — п*да": скандальная выходка Александра Маккуина

Александр Маккуин и принц Чарльз / © Associated Press

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Это довольно забавная история, она вспоминается часто любителями моды, а также теми, кто интересуется творчеством модельера. Однако настолько ли Маккуин был смел, что позволил себе такой поступок? Что ж, давайте поговорим об этом.

Александр Ли Маккуин родился в простой и небогатой семье и был младшим из шести детей. С детства он имел тягу к творчеству, а тремя его главными интересами в юные годы были — искусство, плавание и орнитология (позже он часто вдохновлялся птицами в своих коллекциях и даже использовал их перья и пугола). Он бросил школу в возрасте 16 лет и поступил на курс портняжного дела в колледж Ньюхэма. У него не было возможностей вступить в университет, но он всегда знал что станет кем-то в моде, поэтому когда его мать услышала, что на знаменитой улице Сэвил Роу, где расположены самые известные лондонские магазины и мастерские специализирующиеся на пошиве мужских костюмов, набирают учеников — они подали заявление. Так Ли оказался в Anderson & Sheppard — ателье по пошиву одежды, где он кропотливо учился кроить пиджаки. Ателье было одном из самых почтенных в Великобритании и там часто заказывали вещи представители британской королевской семьи, в частности среди клиентов бренда был принц Чарльз, который сейчас уже носит титул короля.

Александр Маккуин / © Associated Press

Работа в Anderson & Sheppard была первой для Маккуина. В те годы он был молодым, дерзким и явно любил привлекать к себе внимание, поэтому однажды заявил, что вшил непристойное послание в один из пиджаков заказанных для принца Уэльского на котором была надпись I am a c*nt (Я — п*зда). Якоби это послание он спрятал под подкладкой, но не рассказал, что это был за пиджак.

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После того, как молодой работник начал рассказывать это, якобы фирма отозвала все наряды отшитые для принца, над которыми работал Маккуин, но послания не было найдено. Поэтому дерзкие слова Маккуина оказались только выдумкой, которая очень укоренилась в его биографии. А о том, что все это он просто придумал также рассказала и Джудит Уотт, глава отдела истории моды в Central Saint Martins, которая написала книгу о модельере.

Александр Маккуин / © Associated Press

Но несмотря на такую историю, британская королевская семья продолжает поддерживать Модный дом и принцесса Кейт часно носит не только наряды бренда, который основал модельер, а и идеально скроеные пальто. А самым известным образом принцессы от этого Модного дома является ее роскошное свадебное платье, которое было разработано Сарой Бертон — тогдашним креативным директором Дома Alexander McQueen. Сам же модельер страдал от депресии и совершил самоубийство в 2010 году.