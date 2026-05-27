Вышивка из жуков: самый причудливый тренд 19 века, который был очень популярен в прошлом

В викторианскую эпоху было создано платье, которое украшало более 5 000 крылышек жуков. В видео представлено британское платье из хлопкового муслина, датированное 1868-1869 годами. Сейчас оно хранится в музее Виктории и Альберта в Лондоне, рассказала историк Эми Боингтон.

Невероятные зеленые крылья происходят от жука, которого называют драгоценным жуком — jewel beetle. Эти насекомые естественным образом сбрасывают свои надкрылья, после чего их собирали и использовали в вышивке. Драгоценные жуки обитают по всему миру, а их крылья веками применяли в отделке и вышивке в Азии, особенно в Индии. Вышивка и орнаменты были абсолютно изысканными, но невозможно говорить об этом, не вспоминая колониализм. Именно через колонизацию Индии и других стран Запад узнал об этом стиле отделки, а затем, конечно, решил присвоить его себе.

В викторианскую эпоху эти жуковые крылья стали настолько популярными в качестве декора, что их отправляли из Индии в Британию партиями по 25 000 штук. И, конечно, вскоре западная культура переняла эту удивительную декоративную технику. Интересно, что даже в конце 19 века, когда мода менялась, жуковый декор все еще использовался.

Одно из самых известных платьев с крылышками жуков датируется 1888 годом и было создано для актрисы Эллен Терри для ее роли леди Макбет. В нем невероятно сложный декор по всему платью.

Эллен Терри для ее роли леди Макбет / © Getty Images

Также добавим, что крыльями жуков украшен потолок Королевского дворца, спроектированный фламандским скульптором Яном Фабра.

Потолок Королевского дворца / © Getty Images

