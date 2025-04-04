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- Звезды и мода
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Выстрел в ногу: как может подорожать гардероб Мелании Трамп после введения новых пошлин
Пока мир обсуждает новые тарифы на импорт, о которых объявил недавно Дональд Трамп, мы решили подсчитать, насколько подорожает одежда его жены Мелании, которая обычно выбирает вещи европейских производителей.
Мелания Трамп обожает дорогую одежду от европейских дизайнеров. Она носит обувь от Christian Louboutin и Manolo Blahnik, жакеты и пальто от Christian Dior, платья, блузки и костюмы от Dolce&Gabbana. Тренчи у Мелании всегда от Burberry.
Такая любовь к европейским дизайнерам обусловлена не только тем, что, как всем известно, самые знаменитые Дома моды и штаб-квартиры самых известных брендов одежды и обуви расположены в Париже, Лондоне, Милане и Мадриде. Еще когда Дональд Трамп был избран впервые, значительная часть американского общества негативно отнеслась к нему, поэтому несколько американских дизайнеров, таких как Том Форд, Синти Роули, Умберто Леон, Кэрол Лим, Марк Джейкобс и француженка Софи Тиллет, которая одевала Мишель Обаму, — демонстративно и категорично отказались шить ей наряды на инаугурацию мужа.
Сейчас никто из дизайнеров публично не демонстрирует Мелании своего пренебрежения, но, очевидно, и Мелания не очень беспокоится о пропаганде отечественных производителей.
Гардероб Мелании состоит в основном из очень дорогих и часто эксклюзивных вещей, одних только сумок Birkin в Мелании по самым скромным подсчетам на 200 тысяч долларов. И все они, конечно же, произведены в Европе.
Итак, мы решили посчитать, насколько примерно подорожает гардероб первой леди США после введения ее мужем новых пошлин на импортные товары.
Это платье-жакет Dolce&Gabbana Мелания демонстрировала в октябре прошлого года на 79-м ежегодном ужине, посвященном памяти Фонда Альфреда Е. Смита. Мероприятие состоялось в Hilton Midtown в Нью-Йорке.
Этот шелковый жакет на официальном сайте бренда сейчас стоит 6549 долларов.
Если, после введения новых пошлин, продукция итальянского бренда дорожает на 20%, то его новая цена составляет 7 914 долларов, что на 1 319 долларов больше.
Эта блуза также от Dolce&Gabbana, которую Мелания надела на прием Национальной ассоциации губернаторов в восточной комнате Белого дома в Вашингтоне в феврале этого года, может подорожать на 130 долларов — с 650 до 780.
В ноябре 2024 года Мелания Трамп поддержала мужа Дональда Трампа во время его выступления в штабе в Вест-Палм-Бич, в костюме французского бренда Dior. Жакет, который продемонстрировал нам Мелания, может подорожать с 4300 долларов до 5 160, то есть на 860 долларов.
Любимые туфли Мелании — лодочки Christian Louboutin — производят во Франции, поэтому каждая пара, а их у первой леди США очень много, может подорожать на 169 долларов — с 845 до 1014.
Бренд Burberry является британским, поэтому, возможно, он подорожает всего на 10 процентов, а не на 20. Так что любимые тренчи Мелании, которых у нее точно несколько, подорожают где-то на 299 долларов каждый. Потому что сейчас тренч Burberry, похожий на тот, что носит Мелания, стоит 2 990 долларов, но с учетом новой пошлины в 10% может стоить уже 3289.
Таким образом, всего за 5 вещей Дональду придется выложить на 5767 долларов больше. Но, как говорится, лес рубят — щепки летят. В любом случае, возможно, Мелании пригодится опыт российских фэшиониста, которые после внедрения санкций активно делились опытом «как перелицевать пальто» и открывали элитные комиссионки, где перепродавали друг другу брендовые вещи. Хотя, надеемся, до этого не дойдет.
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