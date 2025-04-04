Выстрел в ногу: как может подорожать гардероб Мелании Трамп после введения новых пошлин

Мелания Трамп / © Associated Press

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Мелания Трамп обожает дорогую одежду от европейских дизайнеров. Она носит обувь от Christian Louboutin и Manolo Blahnik, жакеты и пальто от Christian Dior, платья, блузки и костюмы от Dolce&Gabbana. Тренчи у Мелании всегда от Burberry.

Такая любовь к европейским дизайнерам обусловлена не только тем, что, как всем известно, самые знаменитые Дома моды и штаб-квартиры самых известных брендов одежды и обуви расположены в Париже, Лондоне, Милане и Мадриде. Еще когда Дональд Трамп был избран впервые, значительная часть американского общества негативно отнеслась к нему, поэтому несколько американских дизайнеров, таких как Том Форд, Синти Роули, Умберто Леон, Кэрол Лим, Марк Джейкобс и француженка Софи Тиллет, которая одевала Мишель Обаму, — демонстративно и категорично отказались шить ей наряды на инаугурацию мужа.

Сейчас никто из дизайнеров публично не демонстрирует Мелании своего пренебрежения, но, очевидно, и Мелания не очень беспокоится о пропаганде отечественных производителей.

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Гардероб Мелании состоит в основном из очень дорогих и часто эксклюзивных вещей, одних только сумок Birkin в Мелании по самым скромным подсчетам на 200 тысяч долларов. И все они, конечно же, произведены в Европе.

Итак, мы решили посчитать, насколько примерно подорожает гардероб первой леди США после введения ее мужем новых пошлин на импортные товары.

Это платье-жакет Dolce&Gabbana Мелания демонстрировала в октябре прошлого года на 79-м ежегодном ужине, посвященном памяти Фонда Альфреда Е. Смита. Мероприятие состоялось в Hilton Midtown в Нью-Йорке.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Этот шелковый жакет на официальном сайте бренда сейчас стоит 6549 долларов.

Если, после введения новых пошлин, продукция итальянского бренда дорожает на 20%, то его новая цена составляет 7 914 долларов, что на 1 319 долларов больше.

Эта блуза также от Dolce&Gabbana, которую Мелания надела на прием Национальной ассоциации губернаторов в восточной комнате Белого дома в Вашингтоне в феврале этого года, может подорожать на 130 долларов — с 650 до 780.

Дональд и Мелания Трамп / © Getty Images

В ноябре 2024 года Мелания Трамп поддержала мужа Дональда Трампа во время его выступления в штабе в Вест-Палм-Бич, в костюме французского бренда Dior. Жакет, который продемонстрировал нам Мелания, может подорожать с 4300 долларов до 5 160, то есть на 860 долларов.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Любимые туфли Мелании — лодочки Christian Louboutin — производят во Франции, поэтому каждая пара, а их у первой леди США очень много, может подорожать на 169 долларов — с 845 до 1014.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Бренд Burberry является британским, поэтому, возможно, он подорожает всего на 10 процентов, а не на 20. Так что любимые тренчи Мелании, которых у нее точно несколько, подорожают где-то на 299 долларов каждый. Потому что сейчас тренч Burberry, похожий на тот, что носит Мелания, стоит 2 990 долларов, но с учетом новой пошлины в 10% может стоить уже 3289.

Мелания Трамп / © Getty Images

Таким образом, всего за 5 вещей Дональду придется выложить на 5767 долларов больше. Но, как говорится, лес рубят — щепки летят. В любом случае, возможно, Мелании пригодится опыт российских фэшиониста, которые после внедрения санкций активно делились опытом «как перелицевать пальто» и открывали элитные комиссионки, где перепродавали друг другу брендовые вещи. Хотя, надеемся, до этого не дойдет.

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