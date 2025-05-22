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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
99
Время на прочтение
2 мин

Яркие платки с принтами: любимый аксессуар королевы Елизаветы II, который она часто носила

В коллекции монарха были не только яркие шляпки, но и яркие платки.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Елизавета

Королева Елизавета / © Associated Press

Королева Елизавета всегда придерживалась консервативных взглядов на моду, которые соответствовали ее статусу — на протяжении многих лет носила одну и ту же прическу, всегда выбирала туфли и сумки одной и той же модели. Однако Ее Величество также обожала яркие цвета, что было заметно по ее нарядах, а также славилась своими очаровательными шляпками.

Однако многие забывают об еще одном любимом аксессуаре королевы Великобритании, который она на самом деле очень часто носила на неофициальных прогулках с семьей, конных соревнованиях или когда ездила за рулем — и это яркий платок. За многие годы Елизавета собрала огромную коллекцию платков, которые обычно носила на голове просто классически завязав на подбородке в бант.

На голове королевы можно было увидеть платки с самыми различными принтами и оттенков: с животными, цветами, геометрическими рисунками и с конной тематикой. А что касается брендов, то в коллекции монарха было много шелковых экземпляров от известного бренда Hermès.

Королева в платках конной тематики

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева в платках с абстрактными принтами

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева в платках с природными мотивами

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Associated Press

Королева Елизавета / © Associated Press

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева в платке с архитектурными мотивами

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева в платках с животными и птицами

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета / © Getty Images

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