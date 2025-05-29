Яркие платья в гардеробе королевы Камиллы: смелые образы для светских выходов

Королева Камилла / © Getty Images

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Платье цвета травы

Королева Камилла / © Getty Images

Зеленый — один из любимых оттенков королевы Камиллы, но в ее гардеробе были преимущественно темно-зеленые наряды. Это платье стало неожиданным выбором. Наряд от любимого дизайнера королевы Anna Valentine с небольшим вырезом на груди и рукавом три четверти идеально подходит к весенним или летним выходам. Часто Камилла любит дополнять платье изумрудной брошью с бриллиантами и жемчужными серьгами-висюльками.

Королевское синее платье в комбинации с пальто

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Синий — благородный оттенок, который очень идет Камилле. Это синее креповое платье и пальто от Fiona Clare — еще одного постоянного и любимого дизайнера королевы, которые она любит носит с бриллиантовой брошью с сапфиром, которая когда-то принадлежала королеве Виктории, а также королеве Елизавете II. Необычную историю роскошного украшения с сапфиром мы уже рассказывали. Иногда ее еще называют «Брошь принца Альберта».

Смелое красное платье

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Совсем недавно Камилла появилась на публике в эффектном красном платье из шерстяного крепа от Fiona Clare, приехав в галерею в Лондоне, где были представлены их с королем коронационные портреты. Она дополнила наряд бежевыми замшевыми туфлями на невысоких каблуках, а в руках держала сумку, подобранную им в тон. Это платье Камилла носила уже неоднократно и часто комбинировала с жемчужными комплектом украшений и бриллиантовой брошью.

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Благородный синий

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Есть в гардеробе Ее Величества еще одно любимое синее пальто тоже от Fiona Claire, которое носила с соответствующей шляпой и брошью 12-го Королевского уланского полка, полка ее покойного отца. Этот образ Камилла дополнила жемчужным ожерельем на шее и серьгами с бриллиантами и сапфирами.

Нежная мята

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Мятный цвет не часто встречается в королевском гардеробе, но он очень освежает. Камилла появилась в таком платье от Anna Valentine на открытии нового Сада коронации, воздвигнутый в ознаменование восшествия на престол короля Чарльза III. Сверху Камилла набросила бежевый тренч, а ему в тон подобрала замшевые туфли на невысоких каблуках от Sole Bliss. Аутфит королева сочетала с золотыми украшениями — колье, пластинчатой подвеской на золотой цепочке и браслетом на запястье от Van Cleef & Arpels, который носит почти всегда.

Напомним, недавно мы рассказывали о секретах красоты супруги короля Чарльза III.