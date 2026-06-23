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- Звезды и мода
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Яркие цвета и принты: любимые летние образы принцессы Уэльской Кейт
Летний гардероб принцессы Уэльской заслуживает особого внимания. Для летних выходов в свет Кейт обычно выбирает красивые и часто яркие струящиеся платья. Рассматриваем ее любимые модели и бренды из королевского гардероба.
Ягодное с сердцами от Rodarte
Именно это платье Кейт выбрала для приема в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, который она посетила с королем Чарльзом в честь юбилея благотворительной организации Cancer Research UK. На приеме будущая королева была в ягодном платье с принтом сердец от бренда Rodarte, к которому подобрала серьги с рубинами и бриллиантами и подходящее колье с подвеской с таким же камнем. Красный цвет очень к лицу принцессе Кейт и отлично подходит даже для таких официальных и торжественных приемов.
Желтое на Королевских скачках в Аскоте
В солнечном желтом платье принцесса Уэльская приезжала в Аскот на Королевские скачки. Кейт сочетала платье от Roksanda с коротким рукавом, драпировкой и большим бантом на груди с шляпой Jane Taylor London, кремовым клатчем Anya Hindmarch и замшевыми туфлями-лодочками Gianvito Rossi.
Это же платье Кейт ранее носила на Уимблдонский теннисный турнир, сочетая с широкополой соломенной шляпой. А также у нее в гардеробе есть кобальтово-синее платье тоже с бантом от этого же бренда Roksanda, и в нем Кейт также появлялась в Аскоте.
Белое в гороховый принт Alessandra Rich
Гороховый принт – один из любимых у принцессы. Однажды на Royal Ascot принцесса Кейт приезжала в белом платье в черный горох от Alessandra Rich, дополнив его соломенной шляпой с широкими плоскими полями и украшениями из белых цветов. Элегантный и очень летний лук Кэтрин тогда дополнила серьгами своей покойной свекрови – принцессы Дианы.
Небесно-голубое от Beulah London
В этом наряде принцесса Кейт появлялась во время благотворительного матча по поло Out-Sourcing Inc в 2023 году, который прошел клубе Guards Polo Club, расположенном в нескольких минутах езды от их дома в Виндзоре.
Голубое летнее макси-платье с белым принтом и длинными рукавами от бренда Beulah London принцесса сочетала с бежевыми слингбэками Camilla Elphick, небольшой квадратной сумкой на цепочке от Mulberry, а также украшениями от Lenique Louis и Sézane.
Светло-голубое платье от Elie Saab
Этот очень нежный наряд с прозрачными рукавами, бантом на шее и кружевной отделкой принцесса Уэльская выбрала тоже на скачки. Наряд был от бренда Elie Saab, который состоял из юбки миди и блузы с прозрачными рукавами. Образ Кэтрин тогда дополнила плоской шляпой с большим цветком и серьгами с крупными камнями в ушах.
Напомним, ранее мы показывали шесть образов королевы Летиции, которые подойдут для летнего отпуска.