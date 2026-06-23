Яркие цвета и принты: любимые летние образы принцессы Уэльской Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Реклама

Ягодное с сердцами от Rodarte

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Именно это платье Кейт выбрала для приема в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, который она посетила с королем Чарльзом в честь юбилея благотворительной организации Cancer Research UK. На приеме будущая королева была в ягодном платье с принтом сердец от бренда Rodarte, к которому подобрала серьги с рубинами и бриллиантами и подходящее колье с подвеской с таким же камнем. Красный цвет очень к лицу принцессе Кейт и отлично подходит даже для таких официальных и торжественных приемов.

Желтое на Королевских скачках в Аскоте

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

В солнечном желтом платье принцесса Уэльская приезжала в Аскот на Королевские скачки. Кейт сочетала платье от Roksanda с коротким рукавом, драпировкой и большим бантом на груди с шляпой Jane Taylor London, кремовым клатчем Anya Hindmarch и замшевыми туфлями-лодочками Gianvito Rossi.

Это же платье Кейт ранее носила на Уимблдонский теннисный турнир, сочетая с широкополой соломенной шляпой. А также у нее в гардеробе есть кобальтово-синее платье тоже с бантом от этого же бренда Roksanda, и в нем Кейт также появлялась в Аскоте.

Реклама

Белое в гороховый принт Alessandra Rich

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Гороховый принт – один из любимых у принцессы. Однажды на Royal Ascot принцесса Кейт приезжала в белом платье в черный горох от Alessandra Rich, дополнив его соломенной шляпой с широкими плоскими полями и украшениями из белых цветов. Элегантный и очень летний лук Кэтрин тогда дополнила серьгами своей покойной свекрови – принцессы Дианы.

Небесно-голубое от Beulah London

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

В этом наряде принцесса Кейт появлялась во время благотворительного матча по поло Out-Sourcing Inc в 2023 году, который прошел клубе Guards Polo Club, расположенном в нескольких минутах езды от их дома в Виндзоре.

Голубое летнее макси-платье с белым принтом и длинными рукавами от бренда Beulah London принцесса сочетала с бежевыми слингбэками Camilla Elphick, небольшой квадратной сумкой на цепочке от Mulberry, а также украшениями от Lenique Louis и Sézane.

Светло-голубое платье от Elie Saab

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Этот очень нежный наряд с прозрачными рукавами, бантом на шее и кружевной отделкой принцесса Уэльская выбрала тоже на скачки. Наряд был от бренда Elie Saab, который состоял из юбки миди и блузы с прозрачными рукавами. Образ Кэтрин тогда дополнила плоской шляпой с большим цветком и серьгами с крупными камнями в ушах.

Реклама

Напомним, ранее мы показывали шесть образов королевы Летиции, которые подойдут для летнего отпуска.

Новости партнеров