Ювелирная шкатулка герцогини Корнуольской: любимые украшения супруги принца Чарльза

Вторая супруга британского принца Чарльза и любовь всей его жизни – герцогиня Корнуольская Камилла, в последнее время приковывает к себе все больше внимания. Каждый ее выход в свет хочется рассматривать в мельчайших деталях, так как одевается герцогиня просто, но со вкусом. Особое внимание привлекают ее украшения.

Не секрет, что королевские особы имеют доступ к самым разнообразным драгоценностям. И у каждой есть свои любимые украшения. Герцогиня Камилла, как и королева Елизавета II, очень жалует украшения из жемчуга. Некоторые из них достались ей в наследство от своей семьи, какие-то стали подарками супруга Чарльза и других частных лиц.

Жемчужные чокеры

Чокер с аквамариновой брошкой герцогиня носит очень часто. Эту драгоценность Камилла надевает на светские мероприятия чаще других. Жемчужный чокер – семейная реликвия, он достался герцогине от ее матери Розалинд Шанд (старшей дочери достопочтенного Роланда Кьюбитта, 3-го барона Эшкомба). Чокер состоит из трех жемчужных нитей, которые скрепляет крупный квадратный аквамарин в золотом обрамлении, усыпанный мелкими бриллиантами.

Украшения герцогини Корнуольской / Getty Images

Еще один любимчик Камиллы – чокер из четырех нитей жемчуга, скрепленных платиновым кругом с россыпью мелких бриллиантов.

Украшения герцогини Корнуольской / Getty Images

Также в коллекции герцогини Корнуольской есть чокер из пяти жемчужных нитей, с большим розовым топазом посередине, усыпанным бриллиантами. Эта застежка чокера когда-то была брошью, пока в 2000 году принц Чарльз не приобрел украшение на аукционе "Сотбис" почти за 30 тысяч долларов. Украшение он подарил супруге, но сначала оно было переделано в застежку для чокера.

Украшения герцогини Корнуольской / Getty Images

Тиары

В тиарах на публике герцогиня Корнуольская появляется только на торжественных приемах или банкетах. Есть у нее одна диадема, принадлежавшая еще королеве-матери Елизавете Боуз-Лайон. Супруга короля Георга VI получила украшения в подарок от Маргарет Гревилл – супруги барона Гревилл и дочери одного из богатейших людей Англии, пивного магната. Маргарет была единственной наследницей его состояния, но своих детей у нее не было. Женщина была в милости у британской королевской семьи, дружила с королевой Елизаветой, и именно ей оставила в наследство большую часть своих украшений.

Украшения герцогини Корнуольской / Getty Images

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Тиара "Гревилл" была создана французским ювелирным домом Boucheron в 1921 году. Получив украшение в подарок Елизавета не могла носить его, так как ее супруг король Георг был против такой помпезности, ведь на дворе было послевоенное время. Позже Елизавета изменила дизайн тиары, заказав Дому Cartier сделать диадему больше и добавить камней в верхней ее части и сделать акцент на центральном бриллианте огранки "маркиз". Елизавета очень любила эту тиару и часто ее носила, чего не скажешь про ее дочь, принцессу Елизавету. Она передала ее своей невестке герцогине Корнуольской, которая впервые появилась в ней на публике в 2006 году. И, надо сказать, довольно часто ее носит и теперь.

Принц Чарльз тоже любит баловать супругу красивыми и дорогими украшениями. Вот такие серьги в виде грозди грушевидных бриллиантов были созданы из камней тиары, которая когда-то принадлежала прабабушке Камиллы – Алисе Кэппел.

Украшения герцогини Корнуольской / Getty Images

Много лет эта тиара лежала в сейфе одного лондонского ювелира, пока принц Чарльз не выкупил ее. Украшение было переделано в серьги, и теперь герцогиня Корнуольская иногда появляется в них в светском обществе. Иногда надевает их в сочетании со знаменитой тиарой "Гревилл". Есть в шкатулке Камиллы и роскошное бриллиантовое ожерелье, которое шло в наборе с тиарой, но в нем герцогиня появляется на публике редко.

Украшения герцогини Корнуольской / Getty Images

Алмазная тиара – еще одно фамильное украшение Камиллы, доставшееся ей по наследству от Сони Розмари Кабитт, баронессы Эшкоме. Эту тиару Камилла надевала в день своей свадьбы с Эндрю Паркер-Боулзом, за которого вышла замуж в 1973 году. Также в этой диадеме выходила замуж дочь Камиллы и Эндрю – Лора.

Украшения герцогини Корнуольской / Getty Images

Броши

Герцогиня Корнуольская также очень любит броши. Есть у нее несколько особенных экземпляров. Брошь в виде двух стрекоз, созданная из белого золота, бриллиантов и сапфиров, – тоже подарок Чарльза. Это украшение было создано ювелирным домом Van Cleef & Arpels.

Украшения герцогини Корнуольской / Getty Images

У Камиллы несколько брошей этой фирмы. Еще одна весьма оригинальная выполнена в виде балерины. Золотая фигурка с россыпью бриллиантов, рубинов и сапфиров. Такие броши бренд изготавливал с 1940 по 1960-е годы.

Украшения герцогини Корнуольской / Getty Images

Еще одна особенная брошь – ландыши Фаберже, жаль, выходит с ней в свет герцогиня Корнуольская очень редко. А между тем это подарок от Никиты Хрущева, посетившего с официальным визитом королевский дворец в 1956 году. Брошку он подарил королеве-матери Елизавете, видимо, сейчас украшение принадлежит Камилле. Елизавета Буоз-Лайон почему-то не носила эту брошь.

Украшения герцогини Корнуольской / Getty Images

Герцогиня Корнуольская также любит браслеты. Часто на ней можно увидеть золотой браслет с цветными камнями, а еще тонкий браслет с крестиком и массивный браслет с разными амулетами. И почти каждый свой образ герцогиня дополняет жемчужными серьгами – они тоже у нее в фаворитах.

Украшения герцогини Корнуольской / Getty Images

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Украшения герцогини Корнуольской Камиллы (11 фото)

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