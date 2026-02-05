За кулисами "Бриджертонов": как создавали костюмы четвертого сезона

Сериал "Бриджертоны" / фото: Netflix

Сериал «Бриджертоны» вернулся с новым четвертым сезоном на Netflix и зрители снова могут наслаждаться красивыми костюмами и оригинальными прическами героев этой истории. В видео для издания Glamour создатели сериала рассказали, как разрабатывались костюмы для этого сезона.

В частности, в проекте приняли участие: Ник Коллинз — художник по прическам и макияжу, Дуги Хокс — ведущий художник по костюмам, который отвечал за мужские образы, Джордж Сейер — ассистент дизайнера женской одежды, Джон Глейзер — главный художник по костюмам.

События сериала происходят в эпоху Регентства, но, как объясняет Джон Глейзер, исторический период служит лишь основой. Они трансформируют его в «фантазийное Регентство», позволяя себе отклоняться от строгой исторической точности ради стиля. Хронологически сериал движется от 1813 года до 1817-1818, а в пятом сезоне планирует добраться примерно до 1820-го. Все образы основаны на реальных исследованиях — живописи и архивных материалах. В этом сезоне впервые появляется осень, поэтому команде пришлось создать много пальто и верхней одежды.

Дуги Хокс рассказывает, что костюмеры тесно сотрудничают с отделами причесок, макияжа и художниками-постановщиками. Каждый костюм согласовывается с декорациями, фактурами и цветами. Дизайн персонажей всегда начинается со сценария: кем является герой, каково его происхождение и сюжетная дуга. Для этого создают мудборды, которые помогают визуально рассказать историю персонажа.

Ник Коллинз отмечает, что обычно, когда в начале сезона для персонажа определяют прическу, она сохраняется на протяжении всего сезона, тогда как костюмы постоянно меняются. Исключение — королева: по словам Джона Глейзера, ее образы меняются почти каждую неделю.

Что касается париков, Ник признается, что их в четвертом сезоне сотни. Только для маскарадного бала изготовили от ста до ста пятидесяти париков. Костюмов создают немного, но постоянно их переделывают. Уникальные костюмы главных персонажей не используют повторно — их адаптируют для массовки. За шесть-семь лет команда фактически создала собственный костюмный дом, ведь стиль «Бриджертонов» настолько узнаваем, что его невозможно просто арендовать. Сами авторы в шутку называют это «бриджертоновской точностью»: что-то историческое, но полностью «бриджертонизированное».

Маскарадный бал стал первым большим эпизодом сезона, и команда была в восторге от возможности сразу работать на таком уровне креатива. Это представление о том, как персонажи эпохи Регентства могли бы выглядеть на маскараде: кто-то сдержанный, кто-то — максимально экстравагантный. Как и сегодня, на такой бал одни пришли бы почти в повседневной одежде, а другие — в настоящих фантазийных костюмах. Хотя образы и кажутся сказочными, они основаны на представлениях о реальном поведении людей той эпохи.

Для создания маскарада команда изучала другие примеры из кино и телевидения, сочетая стили разных эпох — от Регентства и Георгианства до даже намеков на 1960-е. Всего пришлось одеть около двухсот человек. Для главных персонажей, по словам Джона Глейзера, образы создавали вместе со сценаристами, определяя для каждого отдельную тему.

Особое внимание уделяли маскам: они должны были быть удобными, ведь актеры носили их по много часов. Некоторые маски крепились на палочках, другие вплетались в парики. Учитывали форму лица, макияж и комфорт во время съемок.

Команда признается, что маскарадный бал стал идеальным способом открыть сезон: все — от дизайнеров до мастеров — были чрезвычайно вдохновлены, ведь могли дать волю фантазии.