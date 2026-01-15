Зачем Марии-Антуанетте было четыре новых пары обуви каждый день: интересный факт о королеве Франции

Мария-Антуанетта / © Общественное достояние

Как королева Франции, Мария-Антуанетта нуждалась во множестве пар обуви для самых разных случаев. Конечно, по современным меркам это кажется чрезмерной роскошью, но не по стандартам французской королевской семьи того времени. Например, будущий король Франции Карл X имел новую пару обуви каждый день.

Потребность в таком количестве обуви королевы объяснялась тем, что из-за укороченных подолов модных платьев 18 века туфли часто были видны из-под платья.

Танцы, безусловно, были тоже важной составляющей официальной жизни при дворе Версаля, а Мария-Антуанетта славилась своим изысканным танцевальным стилем. Во время танца оценивали ее работу ног, поэтому, конечно, внимательно смотрели и на обувь. Мария-Антуанетта также в совершенстве владела так называемым «версальским скольжением» — это было особое движение, которое создавало впечатление, будто ее ноги не касаются земли. Она двигалась настолько плавно, словно скользила. Именно поэтому королеве Франции требовалось так много обуви, и, конечно, она изготавливалась на заказ и стоила целый