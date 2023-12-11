Зачем они это надели: 10 самых неудачных образов звезд в 2023 году

Иногда нам кажется, что образы и платья знаменитостей всегда идеальны и удачны, но это не совсем так, поскольку ошибки часто допускают и они, и их стилисты.
Как бы нам ни хотелось всегда видеть звезд только в идеальных образах, но не обошлось без странностей и в этом году. Поэтому, пока мы прощаемся с 2023 годом и готовимся к следующему, давайте вспомним худшие наряды знаменитостей и будем надеятся, что больше это на них не увидим никогда.
Лили Джеймс
Обычно образы актрисы захватывают дух, ведь они сексуальны, романтичны и идеально сидят на ее красивой фигуре, но вот во время ее появления на церемонии "Золотой глобус", что-то с выбранным ею нарядом пошло не так. Звезда Золушки надела красное платье от Versace и сидело оно на ней крайне неудачно, ведь топ был довольно маленьким, юбка слишком длинной, а талию платье просто ей передавило.
Джулия Фокс
Американская модель очень часто нас шокировала в этом году, ведь постоянно меняла имидж и выходила на публику то в странных нарядах, то голых. Но был случай, когда Джулия все же попыталась выглядеть на красной дорожке хоть немного нормально и надела черное платье от Annakiki, но корсет наряда был настолько тесный, что передавил ей грудь и выглядело это аномально.
Дженнифер Лоуренс
Оскароносная актриса также допустила модную ошибку, когда надела на премьеру фильма "Без обид" очень странное бежевое платье Loewe, которое просто испортило ее фигуру и сделало бесформенной. К тому же бархатное платье слилось с цветом кожи Дженнифер.
Рейчел Макадамс
Рейчел тоже зря надела это платье от Givenchy. На фигуре актрисы оно смотрелось неудачно и полнило ее. Также украшение на шее не подходило к нему, поскольку у платья была высокая горловина и каплевидный вырез между грудью и колье Bulgari на всех фотографиях выглядело перекошенным.
Натали Портман
Наряд актрисы в мини-юбке расстроил до слез. На премьерный показ фильма "Май, декабрь" она надела комплект от Schiaparelli, но если топ еще смотрелся сносно, то юбка напоминала изогнутую виниловую пластинку.
Джулианна Мур
Но не стоит думать, что на той премьере фильма зря послушала стилистов только Натали, поскольку также удивила и ее коллега Джулианна Мур. 63-летняя звезда надела красное прямое платье Prada без бретелек, но наряд был слишком длинным из-за чего плотная ткань постоянно морщилась. Да и в целом на Мур платье смотрелось неудачно.
Зоуи Дешанель
Актриса выбрала для послеоскаровской вечеринки Vanity Fair серебристое платье от известного бренда Iris van Herpen, но оно ей совсем не шло. К тому же она сделал еще и высокую старомодную прическу, что в целом выглядело просто странно.
Холли Бейли
Звезда ремейка Disney "Русалочка", посетила мероприятие Vanity Fair в красном платье от Mônot с рукавами и эффектными вырезами на животе. Однако образ получился не очень удачным, поскольку ткань на груди девушки была очень узкой и немного было видно светлую полоску от купальника. Также слишком длинными были и рукава, из-за чего они морщились.
Скарлетт Йоханссон
Актриса на презентацию фильма "Астероид-Сити" пришла в белоснежном платье из круизной коллекции 2024 бренда Carolina Herrera. Наряд имел много оборок и обтягивал фигуру Скарлетт, его нижняя часть была выполнена в виде юбки со складками, а декольте украшал большой цветок. Образ Скарлетт выглядел довольно мило, но из-за сочетания прически и не самой удачной длины платья, она в этом образе больше напоминала не успешную актрису, а выпускницу 1980-х годов.
Ноа Сайрус
Младшая сестра певицы Майли Сайрус уже традиционно попадает в наши ежегодные подборки неудачных и странных образов. В этом году девушка также продемонстрировала много специфичных луков, но все же мы выделим ее наряд в белом цвете от бренда Stella McCartney. Образ Ноа включал асимметричную платье-майку, чепчик и сапоги. Мало того, что в этом наряде она была похожа на младенца, так еще и низ ее платья очень помялся.
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