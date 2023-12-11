Зачем они это надели: 10 самых неудачных образов звезд в 2023 году

Иногда нам кажется, что образы и платья знаменитостей всегда идеальны и удачны, но это не совсем так, поскольку ошибки часто допускают и они, и их стилисты.

Как бы нам ни хотелось всегда видеть звезд только в идеальных образах, но не обошлось без странностей и в этом году. Поэтому, пока мы прощаемся с 2023 годом и готовимся к следующему, давайте вспомним худшие наряды знаменитостей и будем надеятся, что больше это на них не увидим никогда.

Лили Джеймс

Обычно образы актрисы захватывают дух, ведь они сексуальны, романтичны и идеально сидят на ее красивой фигуре, но вот во время ее появления на церемонии "Золотой глобус", что-то с выбранным ею нарядом пошло не так. Звезда Золушки надела красное платье от Versace и сидело оно на ней крайне неудачно, ведь топ был довольно маленьким, юбка слишком длинной, а талию платье просто ей передавило.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Джулия Фокс

Американская модель очень часто нас шокировала в этом году, ведь постоянно меняла имидж и выходила на публику то в странных нарядах, то голых. Но был случай, когда Джулия все же попыталась выглядеть на красной дорожке хоть немного нормально и надела черное платье от Annakiki, но корсет наряда был настолько тесный, что передавил ей грудь и выглядело это аномально.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Дженнифер Лоуренс

Оскароносная актриса также допустила модную ошибку, когда надела на премьеру фильма "Без обид" очень странное бежевое платье Loewe, которое просто испортило ее фигуру и сделало бесформенной. К тому же бархатное платье слилось с цветом кожи Дженнифер.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Рейчел Макадамс

Рейчел тоже зря надела это платье от Givenchy. На фигуре актрисы оно смотрелось неудачно и полнило ее. Также украшение на шее не подходило к нему, поскольку у платья была высокая горловина и каплевидный вырез между грудью и колье Bulgari на всех фотографиях выглядело перекошенным.

Рейчел Макадамс / Фото: Associated Press

Рейчел Макадамс / Фото: Associated Press

Натали Портман

Наряд актрисы в мини-юбке расстроил до слез. На премьерный показ фильма "Май, декабрь" она надела комплект от Schiaparelli, но если топ еще смотрелся сносно, то юбка напоминала изогнутую виниловую пластинку.

Натали Портман / Фото: Associated Press

Джулианна Мур

Но не стоит думать, что на той премьере фильма зря послушала стилистов только Натали, поскольку также удивила и ее коллега Джулианна Мур. 63-летняя звезда надела красное прямое платье Prada без бретелек, но наряд был слишком длинным из-за чего плотная ткань постоянно морщилась. Да и в целом на Мур платье смотрелось неудачно.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Зоуи Дешанель

Актриса выбрала для послеоскаровской вечеринки Vanity Fair серебристое платье от известного бренда Iris van Herpen, но оно ей совсем не шло. К тому же она сделал еще и высокую старомодную прическу, что в целом выглядело просто странно.

Зоуи Дешанель / Фото: Associated Press

Холли Бейли

Звезда ремейка Disney "Русалочка", посетила мероприятие Vanity Fair в красном платье от Mônot с рукавами и эффектными вырезами на животе. Однако образ получился не очень удачным, поскольку ткань на груди девушки была очень узкой и немного было видно светлую полоску от купальника. Также слишком длинными были и рукава, из-за чего они морщились.

Холли Бейли / Фото: Getty Images

Скарлетт Йоханссон

Актриса на презентацию фильма "Астероид-Сити" пришла в белоснежном платье из круизной коллекции 2024 бренда Carolina Herrera. Наряд имел много оборок и обтягивал фигуру Скарлетт, его нижняя часть была выполнена в виде юбки со складками, а декольте украшал большой цветок. Образ Скарлетт выглядел довольно мило, но из-за сочетания прически и не самой удачной длины платья, она в этом образе больше напоминала не успешную актрису, а выпускницу 1980-х годов.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

Ноа Сайрус

Младшая сестра певицы Майли Сайрус уже традиционно попадает в наши ежегодные подборки неудачных и странных образов. В этом году девушка также продемонстрировала много специфичных луков, но все же мы выделим ее наряд в белом цвете от бренда Stella McCartney. Образ Ноа включал асимметричную платье-майку, чепчик и сапоги. Мало того, что в этом наряде она была похожа на младенца, так еще и низ ее платья очень помялся.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

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