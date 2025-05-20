Загадочное платье-шарф: история удивительного наряда Дрю Бэрримор и где оно сейчас

Дрю Бэрримор / © Getty Images

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В 1998 году 23-летняя Дрю Бэрримор сыграла главную роль в фильме «История вечной любви, или Золушка», которая основана на сказке о «Золушке». Во время продвижения этого фильма актриса посетила Палаццо Корсини — дворец во Флоренции, в котором состоялся гала-вечер в честь презентации фильма.

В тот вечер Дрю появилась на публике в особом платье — очаровательном и одновременно сказочном наряде, который идеально вписывался в тематику мероприятия. Однако на протяжении многих лет платье актрисы являлось модной загадкой, ведь было неизвестно его точное происхождение. Считалось, что платье создано Джоном Гальяно, однако издание Vogue в результате получило подтверждение, что на самом дела наряд был разработан Модным домом Salvador Ferragamo, как и туфельки, которые Дрю носила в фильме.

Дрю Бэрримор / © Getty Images

Платье актрисы было особенным и очень необычным. Его верх выполнен в виде корсета, имел декольте и тонкие бретельки. А вот ассиметричная юбка имела много слоев — нижний был из нежного тюля дымчато-голубого цвета, украшенный бисером на подоле, а верхние слои — сшиты из шелковых шарфов ручной окраски.

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Дрю Бэрримор / © Getty Images

Актриса завершила свой вечерний образ тогда колье с большим камнем, высокой прической, а также ярким макияжем с красной помадой на губах. Платье Дрю носила с туфлями от Ferragamo, которые были отсылкой к фильму. На одном из фото актриса даже показала свою очаровательную пару.

Дрю Бэрримор / © Getty Images

Однако платья у нее нет, о чем Дрю лично рассказала.

«Причина, по которой Ferragamo сделала мне платье, которое было таким сказочным, по иронии судьбы, заключается в том, что они сделали обувь для «История вечной любви, или Золушка». Когда мы говорили о знаменитой хрустальной туфельке, мы пытались сделать все немного по-другому. Поэтому, когда мы представляли фильм, они сделали мне это прекрасное платье-шарф. Так что на самом деле, если вы посмотрите на него, платье — это все эти шарфы, замысловато уложенные сверху, а затем вся юбка — это просто свисающие шарфы. Я ношу обувь из «Истории вечной любви, или Золушки». Я в туфельках Золушки Даниэль. Это было так особенно, но я не знаю, где это платье. У меня его нет. Так что, надеюсь, оно у кого-то есть».