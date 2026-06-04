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- Звезды и мода
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Загадочное свадебное платье императрицы Сиси: как выглядел наряд самой красивой женщины Европы
В 1854 году Елизавета, которой было всего 16 лет, вышла замуж за своего двоюродного брата и стала императрицей Австрийской. Свадьба состоялась в Августинской церкви рядом с дворцом Гофбург в Вене.
Несмотря на то, что это было одно из самых ожидаемых событий 19 века, на самом деле неизвестно, какое именно свадебное платье носила императрица, которую близкие называли Сиси. Причина в том, что церемония была частной, и журналистов на нее не допустили, рассказала историк Эми Боингтон.
В результате все изображения ее свадьбы и свадебного платья являются полностью вымышленными. Чтобы еще больше усложнить ситуацию, разные очевидцы описывали ее наряд по-разному. Один из них, например, утверждал, что она была в белом платье с серебряной вышивкой, другие сообщали, что у нее был роскошный шлейф, некоторые же говорили, что шлейфа вообще не было. После свадьбы платье императрицы Сиси, казалось, просто бесследно исчезло.
Однако в 1989 году Императорский музей в Вене приобрел вышитый шлейф, который купили у прямого потомка императрицы Сиси, и семейная история утверждала, что именно этот шлейф она носила на своей свадьбе. В 2021 же году появилось новое изображение императрицы Сиси — портрет, написанный в 1857 году, то есть через три года после ее свадьбы. Считается, что на портрете Сиси изображена в своем свадебном платье и с тем же шлейфом. Кураторы были поражены, когда обнаружили, что изображенный на картине свадебный шлейф полностью совпадает со шлейфом, который хранится в музее.
Это было чрезвычайно увлекательно, ведь если картина точно воспроизводила шлейф, то означало ли это, что на ней изображено именно то платье, которое она надевала на свадьбу?
Однако с этой картиной были определенные проблемы. Во-первых, ее написал не придворный художник. Автором был менее известный художник по имени Йозеф Нойгебауэр. Это вызывало сомнения, ведь только придворные художники имели непосредственный доступ к императрице Сиси и могли писать ее с натуры.
Так не означало ли это, что Йозеф просто нарисовал платье из своего воображения? Дальнейшие исследования показали, что он имел важные связи с близким окружением императрицы. И хотя он, возможно, не рисовал ее непосредственно в этом платье, вполне вероятно, что имел доступ к самому наряду.
А потом куратор музея сделал удивительное открытие, ведь был найден свадебный инвентарь императрицы Сиси за 1854 год, в котором перечислены все ее свадебные наряды. Первая запись сообщала, что Сиси привезла в Вену готовое платье из серебряного шелка с серебряным приталенным шлейфом и это совсем не соответствовало портрету.
Но вторая запись описывала именно свадебное платье, которое она надела. Это было платье из тюля, украшенного золотой вышивкой, к которому прилагался белый шелковый шлейф с золотой вышивкой. Это описание точно соответствовало платью, изображенному на портрете.
Итак, похоже, что она привезла с собой два платья, и в конце концов было решено, что именно это, более эффектное, лучше подходит для императорской свадьбы. Музей уже воссоздал это платье и на фото реконструкция того, как по мнению исследователей платье выглядело, но прикреплен к нему оригинальный шлейф.
Главное отличие между шлейфом на портрете и оригинальным заключается в отделке края. Однако исследования и реставрационные работы показали, что эта отделка была добавлена позже, а изначально шлейф выглядел именно так, как на картине.