Портрет Нанетт Каули, картина Йозефа Карла Штилера / © Getty Images

Реклама

Это был аксессуар must-have для любой романтической барышни того времени. Это была золотая, серебряная или латунная заколка в форме стрелы, которую вставляли в волосы так, будто сам Купидон поразил ее своим луком.

Но был ли это только символ любви, или за этими шпильками стояла еще и защитная функция? По словам историка Эми Боингтон (@history_with_amy), пик популярности этого тренда пришелся на 1830-1840 годы, когда в разгаре была эпоха романтизма.

Принцесса Луиза Прусская, графиня Радзивилл / © Getty Images

Тогда все вращалось вокруг поэзии, эмоций и любви, а женщины таким образом демонстрировали, что открыты к любви или уже влюблены. Стрелы, конечно, были прямой отсылкой к Купидону — богу любви. Но эти стрелы-аксессуары были совсем не маленькими и незаметными. Их длина составляла 15-20 сантиметров, и они часто были очень декоративными, например, драгоценными камнями.

Реклама

Также у стрел был очень острый конец, хотя они бесспорно продавались как украшения. В эпоху, когда женщинам навязывали образ хрупких и невинных созданий, такая стрела в волосах была своеобразной демонстрацией силы — и при необходимости могла стать оружием.

Портрет Нанетт Каули, картина Йозефа Карла Штилера / © Getty Images

Конечно, существуют городские легенды о том, что эти заколки и украшения для волос могли использоваться для защиты от нежелательных поклонников. Но кроме символизма и потенциальной защитной функции, они были еще и очень практичными. В то время были модны чрезвычайно сложные прически, поэтому нужно было что-то достаточно прочное, чтобы удерживать эту «архитектуру» волос от распадания. Такие стрелы работали как опорная балка: проходили сквозь пучки волос и не давали им рассыпаться, пока женщины двигались или танцевали, потому что если во время танца прическа развалилась — это был страшный позор, и над тобой смеялись.

Поэтому эти удивительные украшения для волос были не только красивыми, но и очень практичными. Но ближе к середине, а затем и в конце 19 века прически полностью изменились — стали более мягкими и естественными и стрелы вышли из моды.

Новости партнеров