Законодательница тренда на винтаж: как молодая актриса Марта Плимптон случайно повлияла на моду

Сейчас винтажным нарядом уже никого не удивить, ведь они часто появляются на красных дорожках церемоний и премьер, а также на различных съемках и вечеринках. Иногда знаменитости делают даже реплики культовых нарядов, которые уже являются музейными экспонатами, повторяют наряды коллег или образы героинь из кино.

Однако так было не всегда. Ранее знаменитости все же предпочитали новые наряды, часто эксклюзивные, но все изменил 1989 год. 29 марта состоялась 61-я церемония награждения премией "Оскар" и на красной дорожке мероприятия появился знаменитый в то время молодой актер Ривер Феникс, номинированный в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за его работу в фильме "Бег на месте", но пришел он не один, а со своей тогдашней девушкой Мартой Плимптон, которая тоже сыграла в этой картине. Пара держалась на красной дорожке за руки и вместе позировала фотографам, но все же интерес в основном вызывала именно Марта и ее необычный образ.

Дело в том, что молодая актриса пришла на церемонию в винтажном наряде - длинном шелковом платье жемчужного оттенка. Платье было в стиле 30-х годов: имело немного приталенную юбку со шлейфом, а также завышенную талию, но главным украшением наряда была его верхняя часть, поскольку рукавов у него не было, но ткань на лифе была немного присобранной в небольшие складки, также на груди был тонкий еле заметный вырез.

Марта Плимптон и Ривер Феникс / Фото: Getty Images

Наряд Плимптон дополнила атласными туфлями с большими бантами, двумя тонкими серьгами в одном ухе, очень лаконичным макияжем, а также "мокрой" прической, которая на момент конца 80-х годов, когда в моде были пышные волосы, начесы и локоны, смотрелась немного диковинно. Бюстгальтер Марта также под платье не надела, что тоже было довольно смело для конца 80-х.

Марта Плимптон и Ривер Феникс / Фото: Getty Images

Девушка была полной противоположностью всему гламуру того времени и даже если этот образ перенести в 2024 год, то он будет выглядеть современней чем любой другой из новой коллекции от кутюр. После этого случая знаменитости регулярно начали надевать винтаж не только на "Оскар", но и на другие важные мероприятия.

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