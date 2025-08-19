Застенчивая и с хорошим вкусом: каким был гардероб королевы Норвегии Мод

Королева Мод / © Getty Images

Реклама

Королева Мод Норвежская имела невероятно изысканный гардероб, из которого многие вещи сохранились и по сей день и находятся в Национальном музее Норвегии в Осло. Она родилась в 1869 году и была сначала известна как принцесса Мод Уэльская, ведь была дочерью принцессы Александры Уэльской и ее мужа — будущего короля Великобритании Эдуарда VII.

В 1896 году принцесса Мод Уэльская вышла замуж за своего двоюродного брата, принца Карла Датского. Она носила в тот день великолепное свадебное платье с драпировками и цветами, которое дополняла фата из кружева.

Мод и ее муж в день свадьбы / © Getty Images

После того как ее мужу предложили королевский престол, они переехали в Норвегию. Коронация состоялась 22 июня 1906 года и на ней новоиспеченная королева-консорт появилась в изысканном золотом платье с рукавами, вышивкой и шлейфом.

Реклама

Платье королевы Мод с коронации / © Getty Images

В первые годы жизни в Норвегии она и ее муж фотографировались в норвежских народных костюмах, чтобы быть ближе к народу. Мод не любила внимания, но исполняла свою роль королевы с большой осторожностью и в дальнейшем использовала одежду и украшения, чтобы произвести впечатление.

Королева Мод / © Getty Images

Королева Мод была известна своей застенчивостью и не выступала с речами, но выражала себя через изящный стиль. Платья, которые она носила были с чрезвычайно тонкой талией в 46 сантиметров, имели изысканные дизайны и декор бисером с пайетками.

Платья королевы Мод / © Getty Images

Кажется, что ее наряды эффектные, и одновременно они сдержанные и элегантные. Также королева пытались идти в ногу со временем и с годами ее стиль изменился — платья оставались элегантными, но уже были более простых фасонов, чем те, которые она носила, когда только стала королевой. Однако в фасонах заметна ее любовь к красивой отделке и блеску.

Платье королевы Мод / © Getty Images

У нее был только один сын — принц Олаф V. Мод умерла в 1937 году в возрасте 68 лет.

Реклама

Во время Второй мировой войны значительная часть гардероба Мод была перевезена в Музей декоративного искусства и дизайна в Осло. Когда угроза немецкого вторжения становилась все ближе, две отважные горничные — Хильда Купер и Вайолет Вонд — взяли на себя смелость перенести эти вещи из дворца в музей. Вместе с одеждой они передали бесценные письменные записи о том, когда и где использовались те или иные наряды. С тех пор королевская семья сделала еще несколько щедрых пожертвований, благодаря чему музейная коллекция королевских костюмов приобрела тот вид, который имеет сегодня.