Зеленое бархатное мини Николь Кидман: кто создал ее культовый наряд из фильма "Практическая магия"

Актрисы Николь Кидман и Сандра Буллок / © Getty Images

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Компания Warner Bros. сообщила, что на экраны возвращается фильм «Практическая магия». Актрисы Николь Кидман и Сандра Буллок вернутся к своим ролям в сиквеле, который выйдет в кинотеатрах 18 сентября 2026 года. Фильм выпустят через 28 лет после выхода первой части, которая успела завоевать культовый статус, хотя в год своей премьеры «Практическая магия» не увенчалась успехом — фильм не оправдал ожиданий студии, собрав меньше, чем было затрачено на производство картины. Более того, он был весьма прохладно принят кинокритиками.

Поскольку любимые актрисы вернулся на экраны и опять сыграют сестер Оуэнс, предлагаем вспомнить один из самых стильных нарядов Николь Кидман из оригинального фильма. В одной из сцен актриса носила зеленое бархатное платье в стиле бохо, которое для ее героини подобрала художница по костюмам Джудианна Маковски.

Николь Кидман / © Getty Images

Это конкретное платье было от дизайнера Моны Ли. Ее дизайны были чрезвычайно популярны в конце 1990-х и начале 2000-х и пользовались популярностью среди знаменитостей. Но смотрится платье актуально и сегодня, особенно на фоне популярности стиля Y2K. Якобы Маковски купила его в Fred Segal и переделала его так, чтобы оно стало длиной мини для Николь Кидман. Почему она так сделала неизвестно, возможно, чтобы подчеркнуть ноги актрисы или дерзкий характер ее героини в фильме.

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Сама же дизайнер платья призналась недавно, что не знала, что эта вещь стала такой популярной.

«Я понятия не имела, что это платье стало чем-то особенным — я даже сама не смотрела фильм до двух дней назад. Мне пришлось это сделать, потому что очень красивая и очень милая девушка лет 20 попросила меня сшить для нее то зеленое платье из “Практической магии“, а я не могла точно вспомнить его детали. Несколько моих кашемировых кардиганов Upcycled также есть в этом фильме», — отметила Мона Ли.

Николь Кидман / © Getty Images

«Это платье было нашей самой успешной вещью с 1996 по 1999 год, и какое-то время я видела его в журналах о знаменитостях каждый раз, когда бежала в 7/11 (она имела в виду небольшие магазины, вероятно, в них продавали прессу — ред.)», — добавила дизайнер.

Также она отметила, что платье называлось X-Dress. Свое название оно получило из-за бархатной ленты спереди, которая была пришита в виде буквы Х. Изначально все платья шились в белом цвете, а затем красили.

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«Чтобы обойти минимальные заказы тканей от текстильных фабрик, мы шили все в белом цвете, а затем красили в соответствии с заказами. Этот процесс, рожденный необходимостью и бедностью, был тогда настолько новым, что было почти невозможно найти красильню. И время от времени, это было то, где все было испорчено, например, когда температура окраски была установлена ​​слишком высокой, и несколько сотен платьев сели до половины своего предполагаемого размера — линия Monah Li Kids появилась из этого несчастного случая. Смешивая все виды тканей вместе, которые впитывали краситель по-разному, мы создали особый и узнаваемый образ: Monah Li, наш бренд. Я до сих пор так делаю, я до сих пор нахожу антикварные и винтажные вещи, которые мне нравятся, режу их и смешиваю, сшиваю, а затем окрашиваю готовое изделие. После всех этих лет я все еще чувствую ту же страсть и любовь, когда создаю свои платья, и я до сих пор никогда не знаю, каким будет конечный результат, когда я окуну свежесшитое платье в краситель».

Процес создания нарядов дизайнер показала в своем Instagram.

Дизайнер Мона Ли показала, как создает платья в своей студии / фото: instagram.com/monahli

Дизайнер Мона Ли показала, как создает платья в своей студии / фото: instagram.com/monahli