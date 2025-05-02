Жаклин Кеннеди на Met Gala: как бывшая первая леди блистала на гламурном балу

Жаклин Кеннеди / © Getty Images

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Бывшая первая леди США, а также богатая светская львица, славилась своим изысканным вкусом и стилем. Как одна из самых известных женщин Америки она, конечно же, была в списке гостей и такого эксклюзивного мероприятия как Met Gala.

Жаклин появлялась на этом благотворительном балу несколько раз и всегда выглядела очаровательно и элегантно.

В 1977 году тема бала звучала как «Ярмарка тщеславия: сокровищница», а Жаклин была сопредседателем мероприятия. В тот вечер она появилась на балу в красном платье без бретелек и с длинный легкой юбкой. Платье Жаклин было украшено тольку двумя бантами на корсете.

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© Getty Images

Образ она также дополнила клатчем, гламурными серьгами с бриллиантами и палантином с кисточками.

© Getty Images

Также Жаклин посетила Бал института костюма в 1979 году. Бывшая первая леди носила длинное черное вечернее платье, которое для нее создал бренд Valentino. В том году тема бала звучала как «Мода эпохи Габсбургов: Австро-Венгрия».

© Getty Images

У наряда было много рюшей, а дополняла его соответствующая накидка. Она носила платье в сочетании со своими золотыми драгоценностями и черным небольшим клатчем в руке.

© Getty Images

Спустя несколько десятилетий, когда Жаклин уже не стало, Met Gala был посвящен ей. В 2001 году тема самого гламурного бала Нью-Йорка звучала как «Жаклин Кеннеди: годы в Белом доме».

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