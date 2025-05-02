- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 1 мин
Жаклин Кеннеди на Met Gala: как бывшая первая леди блистала на гламурном балу
В преддверии очередного бала Met Gala предлагаем посмотреть, что на нем носила одна из самых известных женщин в мире.
Бывшая первая леди США, а также богатая светская львица, славилась своим изысканным вкусом и стилем. Как одна из самых известных женщин Америки она, конечно же, была в списке гостей и такого эксклюзивного мероприятия как Met Gala.
Жаклин появлялась на этом благотворительном балу несколько раз и всегда выглядела очаровательно и элегантно.
В 1977 году тема бала звучала как «Ярмарка тщеславия: сокровищница», а Жаклин была сопредседателем мероприятия. В тот вечер она появилась на балу в красном платье без бретелек и с длинный легкой юбкой. Платье Жаклин было украшено тольку двумя бантами на корсете.
Образ она также дополнила клатчем, гламурными серьгами с бриллиантами и палантином с кисточками.
Также Жаклин посетила Бал института костюма в 1979 году. Бывшая первая леди носила длинное черное вечернее платье, которое для нее создал бренд Valentino. В том году тема бала звучала как «Мода эпохи Габсбургов: Австро-Венгрия».
У наряда было много рюшей, а дополняла его соответствующая накидка. Она носила платье в сочетании со своими золотыми драгоценностями и черным небольшим клатчем в руке.
Спустя несколько десятилетий, когда Жаклин уже не стало, Met Gala был посвящен ей. В 2001 году тема самого гламурного бала Нью-Йорка звучала как «Жаклин Кеннеди: годы в Белом доме».