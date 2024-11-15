Желтое платье Линды Евангелисты: уникальный наряд, который делал супермодель 90-х счастливой

Линда Евангелиста - невероятная красавица и представительница поколения супермоделей 90-х. На пике своей карьеры она принимала участие в модных шоу самых востребованных брендов с мировым именем и дружила с модельерами, фотографами и другими звездами индустрии. В 1994 году ее пригласил участвовать в своем показе эксцентричных модельер Джон Гальяно. Он презентовал публике тогда коллекцию на сезон весна-лето 1995.

Для Линды модельер подготовил оригинальное желтое платье, в которое она просто влюбилась. Это было коктейльное платье-бюстье с изящным корсетным верхом полностью декорированным перьями, а вот юбка у платья была из многих слоев тонкого тюля и состояла из двух частей - основного и подъюбника, что делало ее особенно пышной. Линда обожала этот наряд.

"Я помню примерку для показа Гальяно. Когда я увидела это платье на вешалке, которую ввозят, я начала задыхаться […] Я не могла представить себе более красивого платья. Я даже не люблю желтый цвет, но надеть это было одной из самых сенсационных вещей, которые когда-либо случались со мной. Мне понравилось в нем все. Оно было изысканным, кокетливым, веселым. Оно было ретро, ​​оно было современным. Я люблю платья, которые полностью обнажают щиколотку. В нем были все элементы для меня. Мне также понравилось шоу и его энергия", - рассказала она в интервью Harper’s Bazaar.

Линда Евангелиста / Фото: Getty Images

После показа Гальяно, который на тот момент уже был десять лет в модном бизнесе, подарил ей это платье. Модель была в восторге. Она несколько раз фотографировалась в нем для глянцев и появлялась на мероприятиях.

"Было так приятно, когда Bazaar попросил меня сделать обложку, потому что я чувствовала, что это мое платье (модель фотографировалась в платье для издания – ред.). Мне было бы грустно увидеть, как кто-то другой носит его", - сказала она.

Также Евангелиста отметила, что ранее у нее никогда не было кутюрных платьев, поэтому этот яркий солнечный наряд был для нее особенным. Каждое утро она смотрела на это платье и радовалась.

"Вещь занимала много квадратных футов. Она была огромной, и я не знала, куда ее положить, поэтому она оказалась в моей спальне на манекене. Но это сделало меня такой счастливой, потому что каждое утро, когда я просыпалась, первое, что я видела, было это радостное, солнечно-желтое платье. Я носила его годами, а потом оно начало выглядеть так, будто оно слишком хрупкое, чтобы выставлять его напоказ. Я подумала: "Ладно, я его упакую", а потом подумала: "Что я с ним буду делать?". Поэтому я отдала его в Метрополитен-музей. Однажды его выставят".

Так и произошло. Наряд бережно хранится в музее в Нью-Йорке.

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