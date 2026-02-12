Женщина, которая вдохнула новую жизнь в украшения Chanel: история Фрэнсис Патики Штайн и ее влияние на моду

Фрэнсис Патики Штайн / © Getty Images

В 1960-х годах Диана Вриланд была ответственна за появление многих талантливых людей в мире моды и шоу-бизнеса. Одной из ее «находок» стала Фрэнсис Патики Штайн — интересная и талантливая личность, которая впоследствии научила целое поколение женщин стилю. Вриланд работала редактором в изданиях Vogue и Harper’s Bazaar и именно благодаря второму встретила Штайн. Знакомство состоялось в 1960 году, когда Фрэнсис — студентка колледжа в то время — пришла устраиваться на работу.

«Она сразу же меня наняла и разослала всем служебную записку, в которой сообщалось, что приехала девушка с прекрасными волосами. Люди ожидали Рапунцель», — вспоминала Фрэнсис.

Фрэнсис Патики Штайн позирует для портрета в Нью-Йорке, 18 июня 1979 года / © Getty Images

Штайн начала работать редактором в отделе шляпок, которые в те годы еще были на пике популярности, и ради этой работы бросила учебу. В рамках своей работы она освещала деятельность известного тогда модиста Роя Холстона — автора инаугурационной шляпки Жаклин Кеннеди и нью-йоркского светского тусовщика. Благодаря этой работе Фрэнсис оказалась в близком кругу друзей Холстона и в 1968 году, когда он решил создать собственный бренд, пригласил ее присоединиться к его команде.

«Мы звенели (речь идет об украшениях — ред.), мы заворачивались в ткани, мы ходили на лондонский блошиный рынок пять раз в год. Мы выглядели, будто только что вышли из Карпатских гор».

Дизайнер Рой Галстон, Фрэнсис Патики Штайн, руководитель модного отдела Джоанн Кревелинг и дизайнер Джоэл Шумахер / © Getty Images

Связи и карьера Штайн стремительно развивалась и впоследствии она стала директором моды в Vogue, и именно во время работы в этом издании разместила темнокожую модель Беверли Джонсон на обложке и пригласила на работу еще никому в то время не известную Веру Вонг.

«Я познакомилась с ней, когда продавала ей одежду в бутике Yves Saint Laurent на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Она сказала мне: „Однажды, когда закончишь колледж, позвони мне — я устрою тебя на работу в Vogue“. Я чувствовала себя как кинозвезда, которую только что открыли», — вспоминала Вонг.

Также Штайн активно освещала работу Кельвина Кляйна. Считается, что это сотрудничество помогло молодому дизайнеру найти аудиторию для его современного в то время стиля. Кляйн и Штайн имели схожую эстетику, любовь к приглушенным тонам, которые были главными в коллекциях дизайнера, поэтому он пригласил Штайн в команду своего бренда — она отвечала за лицензирование и аксессуары.

«Фрэнсис была одним из тех культовых редакторов моды, с безупречным стилем и некой загадочностью, такая же пугающе-величественная, как отполированный гранит. Один из „священных монстров“ той эпохи. Она носила кашемир так, будто это был соболь», — вспоминал журналист и редактор Vogue Андре Леон Талли.

Фрэнсис Патики Штайн и Келвин Кляйн на мероприятии в Белом доме в Вашингтоне, 14 октября 1976 года / © Getty Images

Именно творческий талант Фрэнсис Штайн — ее способность целостно «собрать» образ с современным ощущением элегантности — привлек внимание Кэтрин А. Д’Алессио, президента Chanel Inc. Ее пригласили присоединиться к команде бренда, чтобы возродить его прежний имидж.

Дело в том, что после смерти Коко Шанель в 1971 году основанный ею Дом моды продолжил выпускать коллекции от-кутюр, линию готовой одежды, которая была добавлена уже в 1977 году и фирменные драгоценности, однако микс золотых цепочек и сумка Chanel исчезли из продажи. Фрэнсис пришла на должность арт-директора коллекции аксессуаров Chanel, чтобы превратить это направление в сильное и важное подразделение Дома.

Фрэнсис Патики Штайн в яхтенной гавани Турколимано, Греция, в белых хлопковых брюках, черной рубашке и белой соломенной шляпе от Adolfo / © Getty Images

«Фрэнсис была одним из немногих людей, которые могли направлять Chanel в правильном направлении», — говорила Кэтрин А. Д’Алессио в интервью, — «потому что у нее редакторский глаз, обращенный в будущее, но при этом она смотрит на моду с женской точки зрения. Это чрезвычайно редкое сочетание. Фрэнсис вполне ему соответствует, к тому же она понимает Chanel и понимает стиль в его прочном, вневременном смысле».

Линия аксессуаров, которую она запустила, включала как бижутерию, так и знаменитую сумку на плечевом ремне. Ее видение нравилось клиентам.

«Я пыталась перефразировать теорию аксессуаров Chanel: одежда и аксессуары должны жить», — говорила Штайн. «В этом и заключается секрет. Когда я слышу, как продавец говорит: „Вот как следует завязывать эту блузку“, я чуть не умираю. Ключ к современной одежде — это гардероб, который можно носить. Вы должны уметь носить блузки, юбки, брюки и пиджаки разными способами. Имея несколько вещей, вы можете превратить меньшее в большее. В этом суть одежды настоящего. Кроме того, удовольствие от стиля одежды Chanel заключается в том, что вы можете носить любую одежду почти в любое время суток, в зависимости от того, как вы ее дополните аксессуарами».

Фрэнсис Патики Штайн стоит на лодке в яхтенной гавани Турколимано, Греция, в белом хлопковом пляжном платье с рукавами в черную полоску от Leo Narducci / © Getty Images

Для создания коллекций ювелирных изделий для бренда Фрэнсис тесно сотрудничала с Жозетт Грипуа, дочерью легендарной Сюзан Грипуа. Их бренд Gripoix Paris на протяжении многих лет сотрудничал с Chanel, особой популярностью пользовались аксессуары в византийском стиле. Во время работы она и команда мастеров бренда сочетала высокие техники золотарства с материалами бижутерии, в частности pâte de verre (литым стеклом). Именно Штайн быстро вернула смелую бижутерию в самый центр коллекций Chanel. Также она сотрудничала с компанией Goossens — еще одним культовым производителем бижутерии.

Chanel весна 1986 года, презентация коллекции аксессуаров разработанных Фрэнсис Патики Штайн / © Getty Images

Ее дизайнерская эстетика стала мгновенно узнаваемой: работы отличались активным использованием цвета, флоральных мотивов и массивных металлических элементов.

«Браслет хорош, если его можно надевать и снимать, и он не наматывается на пишущую машинку и не стекает в тарелку, когда вы делаете элегантный жест», — рассказала Штайн Associated Press в 1989 году.

В то же время, как отмечает Орели Васи, специалист по сумкам и аксессуарам Sotheby’s, определяющими для ее собственного стиля стали сдержанные серебряные украшения, без которых Фрэнсис не появлялась на публике.

Chanel весна 1986 года, презентация коллекции аксессуаров разработанных Фрэнсис Патики Штайн / © Getty Images

«Серебряные браслеты были ее настоящей подписью — она носила их постоянно. Это демонстрировало ее личный стиль, который выходил за пределы иконографии Chanel. Они были ближе к ее собственному видению дизайна».

Chanel весна 1986 года, презентация коллекции аксессуаров разработанных Фрэнсис Патики Штайн / © Getty Images

Газета The New York Times описала Штайн как перфекционистку с яркой личностью и сильным характером, да и сама она о себе так говорила.

«Я обожаю то, что делаю… но я одинокий человек, и я знаю, что у меня репутация сложного человека. Это меня беспокоит, потому что большинство людей, которые работали со мной, знают, как упорно я работаю над тем, что делаю. Я перфекционистка», — говорила Фрэнсис о себе.

Сегодня винтажная бижутерия Chanel созданная во времена работы в бренде Фрэнсис Патики Штайн, пользуется особым спросом у самых преданных ценителей — за ней охотятся на аукционах и ищут у коллекционеров.

Однако женщина имела и собственный именной бренд украшений Frances Patiky Stein (на украшениях указана маркировка F.P.S.), который отличается необычными смелыми геометрическими дизайнами, крупными формами, добавлением цветного стекла Gripoix и позолоты. В частности, в коллекциях можно было встретить браслеты-манжеты, кулоны на больших цепочках, броши и серьги. Некоторые из коллекций украшений имели и более классические дизайны, например, могли состоять из стеклянных бусин. Застежка тоже очень характерная — в виде буквы S.

Набор Frances Patiky Stein / фото любезно предоставлено для публикации instagram.com/kira.vintage

Фрэнсис была замужем за художником Рональдом Штайном, однако этот брак закончился разводом. Она умерла в 2021 году от рака легких в своей квартире в Париже в возрасте 84 лет.

Набор Frances Patiky Stein / фото любезно предоставлено для публикации instagram.com/kira.vintage

Браслет-манжета Frances Patiky Stein / фото любезно предоставлено для публикации instagram.com/kira.vintage

Цепочка с кулоном Frances Patiky Stein / фото любезно предоставлено для публикации instagram.com/kira.vintage

Брошь и серьги-клипсы Frances Patiky Stein / фото любезно предоставлено для публикации instagram.com/kira.vintage

Цепочка с кулоном Frances Patiky Stein / фото любезно предоставлено для публикации instagram.com/kira.vintage

Фотографии украшений предоставлены для публикации Екатериной Вейпан — коллекционером и владелицей платформы Kira Vintage. Больше информации о винтажных украшениях, моде и истории брендов вы можете найти на платформе Екатерины.