Живанши и Одри Хепберн: вспоминаем образы, созданные кутюрье для кинозвезды

20 февраля был день рождения одного из самых известный дизайнеров ХХ века - Юбера де Живанши.

Он был культовым дизайнером, основавшим Модный дом Givenchy в 1952 году, который прославился своими элегантными и утонченными нарядами. Одной и главных муз в жизни Юбера де Живанши была актриса Одри Хепберн. Он создавал ее наряды для фильмов, красных дорожек и публичных выступлений, но также эти двое были лучшими друзьями на протяжении многих лет.

Интересно, что их дружба началась из-за недоразумения. Еще молодой Живанши только что открыл свой бренд в Париже после работы в Модном доме Schiaparelli. Дизайнеру сказали, что на его наряды придет посмотреть мисс Хепберн. Живанши подумал тогда, что речь идет об актрисе Кэтрин Хепберн, поэтому, когда в его ателье пришла хрупкая и милая Одри Хепберн, одетая в белую футболку, балетки и клетчатые штаны, модельер был очень удивлен.

Тогда Одри должна была играть в фильме "Сабрина", поэтому прилетела в Париж лично выбрать одежду для свей героини. Сначала дизайнер, который тогда был очень занят своей новой коллекцией, отказал Одри, заявив, что у него нет времени на новые наряды, и просто предложил выбрать что-то из готовой одежды. Таким образом в США актриса вернулась с роскошными нарядами, которые в результате сразили зрителей на повал. В тот год фильм "Сабрина" получил "Оскар" за костюмы, но вручили его не Юберу, а костюмеру Эдит Хед. Живанши не вспомнили тогда даже в титрах. Однако после этого Одри на протяжении многих лет работала только с Юбером, и именно он создал ее знаковые образы, в том числе для культовой картины "Завтрак в Тиффани".

"Если я и получала несколько раз звание иконы стиля и бывала избрана в Зал славы моды, то это благодаря Юберу Живанши", - вспоминала Одри.

Мы же предлагаем вспомнить 10 культовых нарядов, которые модельер создал для своей музы за их 40 лет дружбы.

Одри Хепберн для фильма "Сабрина" / Getty Images

Одри Хепберн для фильма "Завтрак у Тиффани" / Getty Images

Одри Хепберн позирует со своей статуэткой на 26-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар" в Нью-Йорке, 25 марта 1954 года / Associated Press

Одри Хепберн и итальянский аристократ Андреа Дотти в день свадьбы, 1969 год / Getty Images

Одри Хепберн и Уильям Холден для фильма "Сабрина", 1954 год / Getty Images

Одри Хепберн для фильма "Завтрак у Тиффани", 1961 год / Getty Images

Одри Хепберн для фильма "Забавная мордашка", 1957 год / Getty Images

Одри Хепберн и Джордж Пеппард, кадр из фильма "Завтрак у Тиффани" / Getty Images

Одри Хепберн на съемках фильма "Сабрина" / Getty Images

Одри Хепберн на съемках фильма "Забавная мордашка", 1956 год / Getty Images

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