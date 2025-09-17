"Знаменитая пятерка" Жака Азагури: культовые платья дизайнера для принцессы Дианы

Принцесса Диана / © Getty Images

Проводницей в мире моды для принцессы Дины на протяжении многих лет была Анна Харви — ее подруга и сотрудница британского Vogue. Именно она познакомила принцессу со многими дизайнерами, которые в дальнейшем становились друзьями королевской особы. Одним из таких дизайнером стал однажды Жак Азагури — Харви привела Диану на его показ в 1987 году, познакомила их и Уэльская стала постоянной клиенткой дизайнера.

За годы сотрудничества, Азагури создал для принцессы около двадцати платьев, но только в последние несколько лет осознал, что нужно делать архив, поэтому используя выкройки уникальных нарядов, эскизы и пометки, сшил копии пяти платьев, как у принцессы. Платья были абсолютно точными копиями тех, которые носила принцесса Уэльская. Небольшая коллекция дизайнера получила название «Знаменитая пятерка».

Дизайнер Жак Азагури, а за его спиной копии платьев принцессы Дианы — «Знаменитая пятерка» / instagram.com/jacques_azagury

Платье Swan Lake

Диана появилась в нем на Королевском гала-показе балета в лондонском Альберт-холле 3 июня 1997 года. Платьерасшито вручную стеклярусом и дополнено бантами на широких бретелях.

«Оно было невероятным: цвет совпадал с ее глазами, длина идеально подходила, её ноги выглядели феноменально. Пресса тогда взорвалась, а на следующий день она позвонила мне и сказала: „Жак, я обожаю это платье!“», — вспоминал Азагури.

Принцесса Диана / © Getty Images

Платье Bashir

Длинное черное платье из шелкового жоржета принцесса надевала неоднократно в 1995 году, но после того, как она появилась в нем 20 ноября 1995 года в Лондоне она навсегда получило неофициальное название «Платье Башир». Дело в том, что именно того дня вышло скандальное интервью записаное Мартином Баширом для программы «Панорама», в котором Диана рассказала о своих отношениях с мужем Чарльзом и причинах их расставания.

Лиф платья был стиле ампир выполнен из кружева и вышивкой пайетками. Также в нем было глубокое декольте и юбка-русалка.

Принцесса Диана / © Getty Images

Платье Diana’s 36th Birthday

Черное длинное платье из шантильи было расшито вручную мелкими пайетками и бусинами и дополнено атласными бретелями, которые украшали небольшие банты — отличительная черта нарядов Азагури для принцессы.

Оно было подарком Жака Азагури Диане на ее 36-й день рождения и именно этот наряд принцесса надела 1 июля 1997 года на мероприятие в галерее Тейт. Это был последний вечерний наряд, который принцесса носила перед смертью.

Принцесса Диана / © Getty Images

Платье Washington

Это платье насыщенного красного цвета было сшито из шелкового жоржета, а на спине имело глубокий V-образный вырез. Диана носига его на гала-ужин Бала Красного Креста в Вашингтоне 18 июня 1997 года.

Лиф, расшитый вручную красным стеклярусом, а юбка была длинной и расклешенной. Талию подчеркивал пояс из шелкового жоржета. Концы пояса, как и лиф, украшены красным стеклярусом.

Принцесса Диана / © Getty Images

Платье Venice

Это было не совсем платье, а двухпредметный ансамбль из красного шелкового жоржета в виде туники и мини-юбки. Наряд выполнен из ткани насыщенного красного цвета с ручной вышивкой стеклярусом. Спереди на тунике была застежка-молния. Этот наряд был надет принцессой Дианой в Венеции в июне 1995 года на благотворительном мероприятии в поддержку лондонской галереи Serpentine.

Принцесса Диана / © Getty Images

После того как в 2023 году дизайнер вышел на пенсию, он продал «Знаменитую пятерку», а также письма и выкроки, в часный Музее принцессы Дианы, который основала Рене Плант в 2014 году. Изначально он хотел выставить наряды на аукцион, но ему позвонила Рене и за его словалими «они договорились».

«На аукционе я, конечно, получил бы больше, но для меня было важно, чтобы все пять платьев остались вместе, как единая история. У нее теперь есть платья, письма Дианы, выкройки и даже одно из платьев, которое мы подгоняли по фигуре принцессы. Это маленькая, но важная коллекция, и я бы не хотел, чтобы они разошлись по разным местам. У Рене есть эти пять знаменитых платьев и ещё то, которое Диана так и не успела надеть», — рассказал он, имея в виду также платье «Последнее прощание», которое сшил для принцессы, но она его так и не надела.