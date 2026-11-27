Королева Елизавета II / © Getty Images

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В начале правления одним из любимых дизайнеров королевы Елизаветы II был Норман Гартнелл — ведущий британский модельер, который на протяжении многих лет сотрудничал с королевской семьёй. Именно он создал знаменитое свадебное платье для монархини и ряд других её легендарных нарядов, в том числе и платье для ее коронации.

Также Гартнелл является автором невероятного вечернего платья в бальном стиле, которое королева надевала неоднократно. Считается, что впервые в нём она появилась на публике в Новой Зеландии в 1953 году, а также надевала его ещё раз в Австралии в 1954 году.

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Платье королевы Елизаветы / © Getty Images

Это был эффектный для того времени наряд, ведь он был выполнен только на одно плечо. Образ королева тогда также дополнила меховой накидкой, бриллиантовой тиарой, колье, серьгами, серебряной сумочкой и бриллиантовыми часами.

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Королева Елизавета II и принц Филипп покидают банкет во время своего визита в Австралию в рамках турне по странам Содружества в 1954 году / © Getty Images

Золотое платье олицетворяет и демонстрирует сегодня элегантность вечернего наряда королевы Елизаветы II в 1950-х годах, ведь оно сочетало в себе безупречный силуэт с роскошной фактурой материалов. Платье имело кринолиновую юбку и приталенный лиф. Оно было выполнено из золотого ламе, покрытого кружевом с цветочным орнаментом, дополнительно расшитым вручную. Кружево мягко спадало через левое плечо, образуя шлейф.

Платье королевы Елизаветы / © Getty Images

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