Золото, вышивка и тиара: как выглядели Стинг и Труди Стайлер в день роскошной свадьбы

Пара в счастливом браке уже 32 года.

В 1992 году британский певец Стинг и его возлюбленная Труди Стайлер наконец-то поженились. Пара узаконила свои отношения почти после 10 лет вместе и рождения троих детей.

Церемония состоялась в небольшой церкви 22 августа в Эймсбери - городе в графстве Уилтшир. Труди прибыла на церемонию верхом на лошади, которую вел ее нынешний муж Стинг, в расшитом золотом платье от Versace.

Образ невесты дополняла золотая тиара украшенная монограммой бренда, а также длинная фата.

Стинг и Труди Стайлер / Фото: Getty Images

На Стинге был костюм от Versace с гламурной отделкой, который он носил с полосатой жилеткой и белой рубашкой.

Стинг и Труди Стайлер / Фото: Getty Images

Регистрация их брака состоялась двумя днями ранее в Лондоне - они расписались в здании муниципалитета Кэмдена. На Труди в тот день было черное платье без рукавов, а Стинг надел серый костюм и черную футболку.

Стинг и Труди Стайлер / Фото: Getty Images

В честь годовщины брака Труди также показала на своей странице в соцсети видео с дня росписи.

Стинг и Труди вместе по сей день, но редко бывают на публике. Однако каждый их выход привлекает внимание, ведь супруги очень нежны друг с другом и всегда позируют обнявшись или держась за руки. У них родилось четверо общих детей. Стинг также имеет еще двоих детей от первого брака.

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