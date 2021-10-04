Герцогиня Кейт на премьере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в 2021 году / Getty Images

"Золотое" платье герцогини Кейт и не только: дизайнер Jenny Packham создала коллекцию по мотивам "бондианы"

"Золотое" платье герцогини Кейт и не только: дизайнер Jenny Packham создала коллекцию по мотивам "бондианы"

Фееричное "золотое" платье герцогини Кембриджской, в котором она появилась на премьерном показе фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в Лондоне было создано в рамках капсульной коллекции дизайнера Jenny Packham, которая вдохновилась девушками агента 007.

На премьеру в Королевский Альберт-Холл Кэтрин приехала в роскошном вечернем платье, расшитом пайетками и камнями, с глубоким V-образным декольте и короткими рукавами с кейп-накидкой. Ее образ сравнивали даже с серебристым платьем принцессы Дианы на премьере Бонда "Взгляд на убийство" в 1985 году.

Оказалось, что это не специально сшитый для Кейт Миддлтон наряд к мировой премьере "бондианы". Дженни Пекхэм вдохновилась прекрасными девушками агента Джеймса Бонда и решила создать капсульную коллекцию, состоящую из восьми разных роскошных платьев.

Герцогиня Кейти принц Уильям на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

О каждом из них Дженни написала в своем Instagram и опубликовала фотографии, где модели демонстрируют эти платья в роскошной фотосессии. Коллекцию дизайнер создала совместно с EON Productions, приурочена она к 60-летию Джеймса Бонда. Восемь платьев отдают дань уважения наследию сильных женских персонажей, представленными в фильмах "Умри, но не сейчас" и "Казино Рояль".

"Фильмы о Бонде были кинематографической константой моей жизни, и их гламур всегда вдохновлял меня. Поэтому, когда меня просят описать самый важный момент в моей карьере - это момент, когда я увидела одно из разработанных мною платьев в фильме о Бонде", - написала на своей странице Дженни Пэкхэм.

Фотосет снимали в ресторане в Isabel Mayfair в Лондоне, а его автором стал знаменитый фотограф @gregwilliamsphotography.

К каждому из своих творений дизайнер написала короткий комментарий. Это темно-синее платье героини фильма "Шпион , который меня любил" в исполнении Барбары Бах, выполнено из мягкого крепа, украшенного кристаллами с добавлением струящейся шифоновой накидки и с двумя эффектными разрезами на бедрах.

Серебрянное платье из бисера, украшенное радужными кристаллами, драпировкой в виде водопада и высоким разрезом Пекхэм создала, вдохновившись образом актрисы Мод Адамс – шведской актрисы, которая дважды играла роль девушки Джеймса Бонда — в фильмах "Человек с золотым пистолетом" и "Осьминожка", а также появилась в эпизодах фильма "Вид на убийство"

Этот образ – вдохновение модой 90-х годов на вырезанные детали и формы, характерные для этой эпохи, стиль черного крепа с иллюзионным лифом завершается россыпью серебряных кристаллов.

Вся коллекция будет доступна 5 октября в некоторых магазинах бренда Jenny Packham по всему миру и, уверенны, с легкой руки Кейт Миддлтон она будет невероятно популярной.

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