Золотые бутсы, космические очки и капюшоны: необычные наряды и аксессуары спортсменов на Олимпиадах

Мода и спорт тесно переплетены и мы нашли этому подтверждение.
Олимпийские игры, помимо того, что являются одним из главных спортивных мероприятий в мире, также занимают важное место и в моде. С помощью костюмов и аксессуаров спортсмены пытаются привлечь внимание, выразить свою индивидуальность и креатив.
И хотя, когда вы думаете об Олимпиаде, вряд ли первым, что всплывает в памяти будет одежда ее участников, но есть несколько интересных моментов, которые действительно уже вошли в спортивную историю, поэтому предлагаем их вспомнить.
Иан Торп
Австралийский пловец, который на Олимпиаде в 2000 году появился в костюме с рукавами и длинными штанинами от Adidas. Это было необычно и ново, но в следующих соревнованиях ему запретили использовать это сделанное на заказ спортивное изделие, которое по его словам стоило 20 тысяч долларов.
Эдвин Мозес
Американский легкоатлет запомнился миру не только своими победами, но фирменными солнцезащитными очками. Он выступал на соревнованиях в суперстильных солнцезащитных очках, которые делали его похожим на рок-звезду на трассе. Самой знаковой парой являются те, которые он носил на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. Как видим, также спортсмен украсил шею несколькими цепочками.
Никконнор Александр
Бегун из Тринидада и Тобаго вошел в историю поскольку появился на Олимпиаде в 2000 году в очках от Oakley необычного космического дизайна. Спустя так много лет с того дня эта модель очков продолжает продаваться и быть популярной.
Флоренс Джойнер
Американская легкоатлетка вошла в история моды и Олимпиады, поскольку появилась в костюме с капюшоном на соревнованиях 1988 года.
Кэти Фримен
Австралийская спринтерка на Олимпийских играх в Сиднее 2000 года носила закрытый костюм от Nike, о котором говорил весь мир. Это было данью уважения легендарной бегунье Флоренс Джойнер, которая умерла в 1998 году.
Майкл Джонсон
Американский легкоатлет и спринтер носил на соревнованиях 1996 года золотые шипованные бутсы, которые стали настоящим медийным феноменом.
Ибтихадж Мухаммад
Американская фехтовальщица-саблистка, которая принимала участие в спортивных соревнованиях в хиджабе. Женщина была первой представительницей Америки, которая принимала участие в этом головном уборе.
Серена Уильямс
На счету теннисистки не только огромное количество побед, но и модных открытий. Спортсменка очень часто сотрудничала с разными спортивными брендами, которые создавали для нее уникальные наряды для соревнований. Но образ от Nike, который она носила на Олимпиаде в 2008 году особенно запомнился, ведь на юбке Сирены была синяя рюша. А если присмотреться, то можно увидеть, что наряд выполнен в цветах флага Америки.
Эрнест Джон Обиена
В 2024 году филиппинский прыгун с шестом Эрнест Джон Обиена привлекал внимание своими оригинальными носками, ведь он носит пары, на которых изображен принт в виде голов его тренера-украинца - Виталия Петрова, а также родителей парня.
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