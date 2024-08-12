Золотые бутсы, космические очки и капюшоны: необычные наряды и аксессуары спортсменов на Олимпиадах

Мода и спорт тесно переплетены и мы нашли этому подтверждение.

Олимпийские игры, помимо того, что являются одним из главных спортивных мероприятий в мире, также занимают важное место и в моде. С помощью костюмов и аксессуаров спортсмены пытаются привлечь внимание, выразить свою индивидуальность и креатив.

И хотя, когда вы думаете об Олимпиаде, вряд ли первым, что всплывает в памяти будет одежда ее участников, но есть несколько интересных моментов, которые действительно уже вошли в спортивную историю, поэтому предлагаем их вспомнить.

Иан Торп

Австралийский пловец, который на Олимпиаде в 2000 году появился в костюме с рукавами и длинными штанинами от Adidas. Это было необычно и ново, но в следующих соревнованиях ему запретили использовать это сделанное на заказ спортивное изделие, которое по его словам стоило 20 тысяч долларов.

Иан Торп / Фото: Getty Images

Эдвин Мозес

Американский легкоатлет запомнился миру не только своими победами, но фирменными солнцезащитными очками. Он выступал на соревнованиях в суперстильных солнцезащитных очках, которые делали его похожим на рок-звезду на трассе. Самой знаковой парой являются те, которые он носил на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. Как видим, также спортсмен украсил шею несколькими цепочками.

Эдвин Мозес / Фото: Getty Images

Никконнор Александр

Бегун из Тринидада и Тобаго вошел в историю поскольку появился на Олимпиаде в 2000 году в очках от Oakley необычного космического дизайна. Спустя так много лет с того дня эта модель очков продолжает продаваться и быть популярной.

Никконнор Александр / Фото: Getty Images

Флоренс Джойнер

Американская легкоатлетка вошла в история моды и Олимпиады, поскольку появилась в костюме с капюшоном на соревнованиях 1988 года.

Флоренс Джойнер / Фото: Getty Images

Кэти Фримен

Австралийская спринтерка на Олимпийских играх в Сиднее 2000 года носила закрытый костюм от Nike, о котором говорил весь мир. Это было данью уважения легендарной бегунье Флоренс Джойнер, которая умерла в 1998 году.

Кэти Фримен / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Майкл Джонсон

Американский легкоатлет и спринтер носил на соревнованиях 1996 года золотые шипованные бутсы, которые стали настоящим медийным феноменом.

Майкл Джонсон / Фото: Associated Press

Майкл Джонсон / Фото: Associated Press

Ибтихадж Мухаммад

Американская фехтовальщица-саблистка, которая принимала участие в спортивных соревнованиях в хиджабе. Женщина была первой представительницей Америки, которая принимала участие в этом головном уборе.

Ибтихадж Мухаммад / Фото: Associated Press

Серена Уильямс

На счету теннисистки не только огромное количество побед, но и модных открытий. Спортсменка очень часто сотрудничала с разными спортивными брендами, которые создавали для нее уникальные наряды для соревнований. Но образ от Nike, который она носила на Олимпиаде в 2008 году особенно запомнился, ведь на юбке Сирены была синяя рюша. А если присмотреться, то можно увидеть, что наряд выполнен в цветах флага Америки.

Серена Уильямс / Фото: Getty Images

Эрнест Джон Обиена

В 2024 году филиппинский прыгун с шестом Эрнест Джон Обиена привлекал внимание своими оригинальными носками, ведь он носит пары, на которых изображен принт в виде голов его тренера-украинца - Виталия Петрова, а также родителей парня.

Эрнест Джон Обиена / Фото: Associated Press

Эрнест Джон Обиена / Фото: Associated Press

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