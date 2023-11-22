Золотые птицы принцессы Уэльской: что символизировало роскошное длинное платье Дианы

Это наряд, который принцесса носила на Ближнем Востоке. Создал платье бренд, который до сих пор сотрудничает с королевской семьей.

Принцесса Диана одна из тех личностей, которые вынуждены были всегда выглядеть идеально, ведь любые оплошности сразу попадали на камеру и становились поводом для обсуждений. Особенно это касалось ее нарядов для официальных выходов в свет и так называемых дипломатических нарядов - платьев, которые она надевала на приемы в других государствах.

Часто посещая новую страну или посольство, королевские особы и известные личности пытаются показать свое уважение и благодарность к принимающей стороне, поэтому могут надевать наряды от местных дизайнеров, выбирать оттенки страны, использовать символические украшениями или вышивку. Так же делала и Диана, когда отправлялась в тур.

Во время своей поездки в 1986 году в Саудовскую Аравию принцесса Диана обратилась к одному из своих любимых дизайнеров Кэтрин Уокер. Она заказала для тура особое вечернее платье из кремового шелкового крепа. У наряда были длинные рукава, высокая горловина и длинный шлейф. Особенностью платья стала вышивка в виде золотистых соколов в полете, выполненная бисером и пайетками. Вышивка повторялась на груди и спине платья.

Платье принцессы Дианы / Фото: Associated Press

Кэтрин Уокер украсила платье соколами, поскольку это национальная птица Саудовской Аравии. Такое украшение наряда стало красивым жестом, поскольку сокол является национальной эмблемой многих арабских стран, неотъемлемой частью арабского наследия и культуры на протяжении более 9 тысяч лет. Также они являются символом силы, грации и стойкости.

Платье принцессы Дианы на выствке в Лондоне / Фото: Getty Images

Надевала ли принцесса это платье неизвестно, поскольку фотографий ее в нем нет, возможно, она появилась в нем на каком-то из закрытых мероприятий. Тем не менее, позиционируется это платье, как то, которое она носили во время официального визита на Ближнем Востоке. Сейчас платье является частной собственностью американки Пэт Керр - дизайнера изысканных и дорогих свадебных платьев. Она его приобрела во время благотворительного аукциона Christie's с еще тремя другими нарядами.

В общем Керр владеет четырьмя платьями принцессы Дианы, которые, по ее словам, она "никогда не продаст, и никто никогда их не примерит". Они никогда не покинут частную коллекцию, которую она собирала последние 30 лет. "Я собираюсь разместить эти платья в музее, чтобы люди могли посмотреть на них через 100 лет".

Вечернее платье с птицами было продано Керр за 31 тысячу долларов. Свое слово женщина сдержала, поскольку платье Дианы таки выставлялось в музее, в 2017 году оно было включено в выставку "Диана: ее история моды" в Кенсингтонском дворце в Лондоне, посвященной стилю покойной принцессы Уэльской.

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