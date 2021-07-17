Звездные сумки: 10 самых необычных аксессуары на Каннском кинофестивале

Предлагаем рассмотреть поближе стильные сумки, которыми знаменитые красотки дополняли свои наряды во Франции.

Ежегодно Французская Ривьера превращается в центр гламура, ведь в рамках Каннского кинофестиваля проходит очень много различных мероприятий, во время которых звезды демонстрируют нам последние новинки. Но если о кутюрных платьях в модных хрониках говорят на протяжении всего фестиваля, то вот о таких аксессуарах как сумки часто забывают, а они ведь не менее эффектны и бесспорно являются важной деталью образа знаменитостей.

1. Майвенн

Французская актриса решила на фотоколл Каннского кинофестиваля выйти в лаконичном наряде, который разбавила модной поясной сумкой от Chanel.

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2. Дилан Пенн

Дочь актера Шона Пенна посетила в рамках кинофестиваля вечеринку организованную Louis Vuitton. Перед фотографами девушка позировала с маленькой вечерней сумкой-тубусом от этого же французского бренда.

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3. Дебора Франсуа

Бельгийская актриса выбрала атласную сумку с крупными деталями от бренда Renaud Pellegrino.

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4. Мэн Ли

Китайская актриса тоже стала гостью вечеринки в Каннах, куда пришла с золотой сумкой от Louis Vuitton с ручкой-цепочкой.

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5. Анна Кливленд

Нидерландская звезда дополнила образ клатчем в золотистом цвете.

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6. Мелисса Джордж

Австралийская звезда подобрала к своему розовому платью сумку соломенную на короткой ручке от Roger Vivier.

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7. Сальма Хайек

Голливудская звезда выбрала классический черный клатч.

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8. Тоня Льюис Ли

Продюсер дополнила образ черным клатчем с вышивкой.

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9. Катрин Денев

Культовая звезда разбавила строгий образ атласной сумкой желтого цвета с крупной пряжкой.

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10. Несрин Тафеш

Сирийская актриса и певица появилась с одной из самых оригинальных сумок, ведь она не только была круглой, но еще и усыпанной стразами.

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