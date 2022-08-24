Благотворительный фонд «PEREMOGA» объединяет

Благотворительный фонд «PEREMOGA» — команда духа, ценностей и веры, веры в Победу и жизнь без войны.

Фонд начал свою жизнь благодаря его основательницам - Анастасии Ерак и Анастасии Логутенко. Эти талантливые украинки, до войны занимавшиеся организацией больших мероприятий, а также реализацией рекламных проектов национального уровня, трансформировали весь свой опыт и профессионализм в новую цель своей жизни — Победу Украины и благотворительный фонд «PEREMOGA».

Анастасия Логутенко: «Утро 24 февраля изменило судьбу каждого украинца. Рашисты начали полномасштабное вторжение на нашу независимую и суверенную территорию. Оккупанты уничтожили десятки населенных пунктов, убили тысячи гражданских, детей и наших защитников. Несмотря ни на что мы выстояли и выстаиваем дальше. Мы не потеряли веру в будущее и любовь к нашему отечеству».

Анастасия Ерак: «В настоящее время наша страна и ее люди нуждаются в помощи. Мы организовали работу основных групп питания и логистики. Мы каждый день помогаем ВСУ. Мы слышим потребности и выполняем свой долг — приближать время ПОБЕДЫ, вдохновлять и побеждать своим трудом и верой».

Территория деятельности фонда — вся суверенная и независимая территория Украины, где нужна та или иная гуманитарная помощь. В своей работе фонд «PEREMOGA» не ограничивается конкретным регионом, он помогает везде, где в этом нуждаются люди. Если говорить за конкретный промежуток времени, где волонтеры фонда успели помочь, это такие области: Киевская, Кировоградская, Полтавская, Днепровская, Запорожская, Харьковская, Николаевская, Донецкая, Луганская.

Анастасия Логутенко: «Наш фонд активно помогает беженцам, семьям переселенцев с детьми, беременным, матерям, многодетным семьям, пенсионерам, военнослужащим и силам территориальной обороны Вооруженных сил Украины».

Анастасия Ерак: «В настоящее время благодаря ежедневному труду фонда «PEREMOGA» и партнеру, организации «World Central Kitchen», в городах и населенных пунктах было роздано примерно 750 тысяч продуктовых наборов, в которых нуждается».

Анастасия Логутенко: «Вооруженным силам Украины, находящимся в зоне боевых действий, фонд «PEREMOGA» направил более 20 тонн пищевых продуктов и гигиенических средств. Военнослужащие и силы территориальной обороны получили бронежилеты, каски, тактические ботинки, наколенники, военные разгрузочные пояса, тепловизоры, а также снабжены легковыми транспортными средствами».

Анастасия Ерак: «Сейчас пришла новая эра — эра осознания и перехода на другой уровень, потому что с каждым днем ​​количество нуждающихся в помощи увеличивается. «PEREMOGA» объединяет каждого из нас и только вместе, совместными усилиями, мы поможем нашим людям, нашей стране. Если вы хотите поддержать благотворительный фонд PEREMOGA, переходите на его страницы, где найдете всю важную информацию.

Социальные сети фонда:

Instagram: https://www.instagram.com/prmg.ukraine/

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Telegram: https://t.me/peremogadp

Почта: dp.peremoga@gmail.com