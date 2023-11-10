Что покупают украинцы на Черную пятницу, каким будет грандиозный сейл в этом году

По данным социологических опросов, более 40% украинцев намерены поучаствовать в грандиозном сейле года.

Black Friday — событие, которого с нетерпением ждут продавцы и покупатели во всем мире. Для первых самая масштабная распродажа года — возможность существенно поднять продажи и заработать, для вторых — шанс купить товары с большими скидками и сэкономить. Украинские ритейлеры и потребители тоже готовятся к «черной пятнице». Мы проанализировали экспертные мнения и узнали, что украинцы намерены покупать и каким же будет грандиозный сейл в 2023 году.

Самые желанные товары: что украинцы планируют покупать

Согласно данным социологических опросов, более 40% украинцев собираются принять участие в грандиозном сейле года. Что они планируют покупать и действительно ли это будет выгодно?

Смартфоны и мелкая электроника

Большинство наших соотечественников традиционно ждут Black Friday, чтобы купить смартфоны и мелкую электронику, поэтому заранее изучают предложения интернет-магазинов и сравнивают цены. Перечислим наиболее популярные товары в этой категории:

* пауэрбанки;

* беспроводные наушники;

* фитнес-браслеты;

* смарт-часы;

* гарнитуры.

Но эксперты отмечают, что больших скидок на эти товары ожидать не приходится; скорее всего, выгода будет незначительной. Многие продавцы электроники за несколько недель до «черной пятницы» искусственно завышают цены, чтобы потом снизить их до средних показателей и представить, как большие скидки.

Косметика и товары для здоровья

А вот косметику и товары для здоровья, например, биологически активные добавки, действительно можно приобрести с существенными скидками. Многие ритейлеры снижают цены на 40–50%. Украинцы планируют покупать:

* ухаживающие средства для лица, тела, волос;

* декоративную косметику;

* парфюмерию;

* витамины.

По мнению экспертов, на этой распродаже особенно выгодно покупать продукцию профессиональных косметических брендов. Также, если вы давно планировали попробовать какой-то инновационный продукт, например, ампулы для лица, покупать их лучше именно на «черную пятницу»: ведь можно существенно сэкономить и, если средство не подойдет, разочарование не будет таким сильным.

Бытовая химия и средства для дома

По прогнозам аналитиков, скидки на бытовую химию будут достигать 50% и больше. Многие украинцы считают целесообразным покупать средства для стирки и уборки во время «черной пятницы», ведь экономия существенна. К тому же чистящие порошки и жидкости, мыло, отбеливатели, средства дезинфекции можно заказывать в большем количестве, чем обычно: они имеют достаточно долгий срок хранения. Товары этой категории тоже лучше присмотреть для покупки заранее; это можно сделать, например, на https://eva.ua/ru/blackfriday/.

Игрушки и игры

В преддверии новогодних праздников важно подумать о подарках детям. Black Friday — отличная возможность воплотить мечту ребенка и сэкономить при этом. Самые высокие скидки ожидаются на настольные игры и наборы для творчества, но и другие категории игрушек и развлечений можно будет купить существенно дешевле.

Одежда и обувь

Около 70% людей, которые планируют участвовать в самой грандиозной распродаже года, хотят покупать обувь, одежду, аксессуары. Большинство надеется найти на Black Friday сезонные вещи, в первую очередь, верхнюю одежду. По мнению экспертов, значительных скидок на теплые куртки и пальто, а также зимнюю обувь не предвидится. Это актуальные для осенне-зимнего периода товары с высокой себестоимостью производства, поэтому заметно снижать цену ритейлерам невыгодно.

Самые большие скидки будут на вещи, которые скоро потеряют актуальность. Поэтому, покупая одежду во время «черной пятницы», старайтесь выбирать базовые вещи с лаконичным дизайном: футболки, рубашки, джинсы.

Автотовары

Многие украинцы воспользуются «черной пятницей», чтобы поменять автомобильное освещение, шины или диски. Также автомобилисты планируют покупать автопылесосы, чехлы и коврики для салона, средства для ухода за машиной. Скидки на эти товары могут быть достаточно внушительными.

Надеемся, «черная пятница» принесет вам выгодные покупки. Рекомендуем всегда заранее продумывать бюджет, сравнивать цены, стараться покупать осознанно, использовать дополнительные инструменты для экономии, например, кэшбек.