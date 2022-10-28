Чувства: нужны ли они нам и как правильно с ними обращаться

Большинство людей привыкли уделять своим чувствам достаточно большое внимание. Взращивать и концентрироваться на них. Кажется, что это действительно важно, требует от нас полного привлечения.

Но как на самом деле? Настолько важны наши чувства? Об этом расскажет Игорь Погодин — гештальт-терапевт с 27-летним практическим опытом работы и основатель Pogodin Academy.

Начнем с того, что все наши чувства не самостоятельны, они концептуальны. Привязаны к тому, как мы видим мир и интерпретируем его. Каковы ценности и принципы. Проблема состоит в том, что с некоторыми нашими концепциями мы настолько глубоко отождествились, что уже не отделяем, где мы настоящие, а где наши концепции. Сопровождающие их ощущения гораздо сильнее нас. Поэтому мы не можем победить и одолеть их. Так что если не начать присутствовать в чувствах, они будут полностью управлять нами. То есть вы будете зависеть от настроения и ваших эмоций.

О чем говорят ощущение?

Они указывают на то, в каких местах мы наиболее уязвимы. К примеру, если вы чувствуете сильный стыд, это может быть маркером того, что ваш образ разъединен. Вина может влечь за собой целую цепочку взаимозависимых отношений. Постоянное чувство тревоги подчеркивает то, что вы находитесь в данный момент и хотите забежать вперед.

Как правило, первой реакцией будет пытаться побороть свои чувства. На это может тратиться достаточно много энергии и времени. Но эта стратегия наименее эффективна.

Только начав присутствовать в своих чувствах, вы сможете растворить их негативное влияние на вас.

Как начать присутствовать в чувствах?

Этот навык действительно очень важен в жизни человека. Присутствие позволяет получать удовольствие от каждого дня и не сконцентрироваться на своих негативных эмоциях, проживая их. Еще больше информации по этой теме вы получите на YouTube канале Игоря Погодина. Вы сможете поглубже погрузиться в гештальт-терапию и послушать ценные рекомендации от опытного психотерапевта.

Но уже сейчас вы можете начинать пробовать присутствовать в своих чувствах. Что для этого нужно делать?

1. Прекратите сражаться с любыми чувствами.

Поселитесь у них. Не убегайте и не закрывайтесь. Дайте вашему чувству возможность существовать. Если вам стыдно, то стесняйтесь, проживайте этот момент.

2. Находитесь в контакте с близким человеком.

Очень важно начинать присутствовать в чувствах, когда с вами есть тот, кому вы можете доверять. К примеру, когда вы испытываете стыд, дайте возможность этому стыду жить в контакте и расскажите другому человеку о ваших эмоциях. Что вы проживаете, какие страхи есть. Обратите внимание, что тот, кто будет возле вас, не должен иметь цель спасти вас или давать рекомендации. Этот человек должен просто быть рядом. Кстати, групповая терапия способна преодолевать многие внутренние проблемы и переживания. Если вам интересно погружаться в эту тему поподробнее, вам будет уместно пройти обучение в Pogodin Academy.

А что дальше?

Когда вы начнете рассказывать о своих чувствах и принимать их, вы увидите, что нет никакой катастрофы. Выявите, что кроме ваших эмоций, есть еще и другие. К примеру, кроме стыда, еще существует интерес к другому человеку, тепло и нежность. Желание сказать "спасибо" за то, что рядом и поддерживает.

Когда в вашей жизни начнут возникать новые чувства, они снимут нагрузку с прошлых. Вы увидите, что все происходящее не сводится только к одной эмоции. Присутствие способно растворить все токсические ощущения, открыть другие желания и пути к счастливым дням.

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