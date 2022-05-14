"Доброго ранку, ми з України": популярный пес Патрон примерил вышиванку

Известный джек-рассел-терьер похвастался подарком от подписницы.

Смелый служебный пес Патрон, ставший звездой соцсетей, похвастался в Instagram подарком от своей подписницы – красивой вышиванкой. Джек-рассел-терьер примерил обновку, в которой его сфотографировал его владелец.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Патрону очень идет вышиванка.

"Доброго ранку, ми з України. Друзья, теперь у меня есть не только патриотический пледик, но и своя просто супер-мега взрывоопасная вышиванка. Скажите, она мне очень идет! Спасибо @natali201219 за такой подарок", — говорится в подписи к фото от имени пса.

Ранее талисман черниговских пиротехников – Патрон – похвастался еще одним подарком от поклонниц – патриотическим голубо-желтым пледом.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Кстати, отличная новость: Патрон номинирован быть изображенным на почтовой марке от УкрПочты. Проголосовать за смелого пса можна на сайте УкрПочты или в "Дії", в разделе "Опрос".

Напомним, пес Патрон работает в команде пиротехников ГСЧС Черниговской области. 9 мая он получил награду за свою работу из рук президента Украины Владимира Зеленского – медаль "За преданную службу". Ранее было известно, что собака помогла найти 236 взрывных устройств.

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