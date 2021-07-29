Джилл Байден поранила ногу на Гавайях: ей проведут операцию

В больнице первую леди будет сопровождать ее муж, президент США Джо Байден.
Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден ранила левую ногу во время визита на Гавайи. Она нуждается в медицинской помощи.
Об этом рассказал представитель жены президента США Майкл Лароса, информирует Reuters.
По его словам, госпожа Байден во время прогулки на прошлой неделе наступила на какой-то предмет, который застрял в ее ноге. О каком именно предмете идет речь, он не уточнил.
"В Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида ей проведут операцию. Президент Джо Байден будет с ней в госпитале", — сказал ЛаРос.
Напомним, что 70-летняя Джилл Байден на открытии Олимпиады в Токио продемонстрировала эффектный образ.