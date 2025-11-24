Флешмоб, который объединяет: как украинки создали большое онлайн-сообщество женской поддержки / © Credits

В TikTok стремительно набирает обороты новое движение под тегом #dopomoha_zhinkam — первая масштабная украинская онлайн-группа поддержки, где женщины помогают друг другу не только физически, но и эмоционально. Это не просто хэштег — это флешмоб, который превратился в сообщество, а сообщество — в силу, которая меняет женские жизни.

«Девочки, если вас некому забрать из роддома — пишите мне»

С этого началось все. Одна короткая фраза, сказанная с искренностью в видео, стала стартом лавины добрых поступков. Автор, опубликовавшая видео, совсем не ожидала, что услышит в ответ сотни голосов поддержки. Но TikTok взорвался новыми роликами:

«Если вам нужно с кем-то поговорить — пишите»

«Если страшно ехать домой одной — я рядом»

«Если нужна помощь с детьми — я приеду»

Обычный флешмоб за несколько дней превратился в эмоциональное движение, в котором женщины впервые так массово начали озвучивать свою потребность в поддержке и одновременно предлагать ее.

Женские «скамейки запасных»

Так называют это движение в соцсетях: «ряды мужественных женщин». И это не преувеличение. Многие украинки сегодня живут в одиночку, пока мужчины служат на передовой. Они справляются с детьми, работой, бытом, тревогами, и все это с достоинством и силой. Но сила не отрицает потребность в поддержке.

Флешмоб стал пространством, где женщина может сказать: «Мне трудно» и не слышать в ответ поучений. Только помощь. Только присутствие. Только «я рядом».

Движение, которое выходит за пределы страны

Украинки за рубежом тоже присоединились к флешмобу. В Польше, Германии, Италии, Чехии — везде появляются видео, в которых женщины предлагают помощь тем, кто оказался в чужой стране и чувствует одиночество. И хотя у каждой свои обстоятельства, в каждом видео звучит одинаковая мысль: «Ты не одна». Это фраза, которая лечит, фраза, которую мы все нуждались услышать еще вчера.

Без возрастных ограничений

В сообществе женщины абсолютно разного возраста. В комментариях девушки 16-17 лет, которые говорят: «Меня трудно назвать взрослой, но если нужна помощь, я здесь» и это, пожалуй, одна из самых трогательных черт движения, в нем нет иерархий, статуса, опыта или ролей. Есть только желание быть рядом и поддержать.

Этот флешмоб стал таким важным, потому что женщины устали быть сильными в одиночку, потому что война обнажила самый большой страх — одиночество и потому, что иногда помощь — это не деньги, не вещи, не советы. Это простое действие: приехать, выслушать, провести, поддержать. Женская солидарность — это уже не тренд, это новый образ жизни.