Громкий секс-скандал: бывшую подругу сына королевы Елизаветы признали виновной в развращении несовершеннолетних

Светской львице грозит до 80 лет тюрьмы.

В Соединенных Штатах Америки подругу миллиардера Джеффри Эпштейна сочли виновной в развращении несовершеннолетних. Светская львица Гислейн Максвелл, говорят присяжные, привлекала девочек к запретным сексуальным связям.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Частный остров на Виргинских островах называли не иначе, чем "островом греха", потому что именно здесь, в имении миллиардера Джеффри Эпштейна, происходили оргии с участием несовершеннолетних. Влиятельный бизнесмен, друг президентов Клинтона и Трампа, известный своими громкими вечеринками, попал за решетку 2019 года — ему инкриминировали создание криминальной сети, которая развращала и издевалась над десятками несовершеннолетних. Известные друзья от бизнесмена открестились, он сам в том же году умер в тюремной камере, покончил с собой. А вот бывшие жертвы и многочисленные работники поместий, от которых требовали конфиденциальности, стали говорить.

И тогда на скамье подсудимых очутилась уже подруга Эпштейна. Родившуюся в семье британского медиамагната изящную выпускницу Оксфорда и светскую львицу Гислейн Максвелл обвинили в том, что несовершеннолетних девушек для миллиардера искала именно она. Четыре девушки, большинство анонимно, вызвались свидетельствовать в суде. К моменту встречи с Эпштейном самой молодой из них было 14.

"Гислейн Максвелл в начале 90-х начала встречаться с Джеффри Эпштейном, а затем в течение 10 лет, с 1994 по 2004 год, по словам прокуроров, вербовала и готовила этих девушек-подростков к сексуальному нападению со стороны Эпштейна", — рассказал репортер Associated Press Лар Ноймастер.

Она знакомилась с девушками и приглашала в поместье миллиардера, якобы сделать ему массаж. Массажное кресло, изъятое в доме, приносят в суд как одно из доказательств. Максвелл была женщиной, на которую хотелось походить, говорит одна из жертв. По свидетельству, светская львица и сама участвовала в секс-забавах с жертвами. Ее мотивы были простыми – женщина хотела поддерживать роскошный образ жизни, поскольку она получала от Эпштейна деньги, чеки на миллионные переводы, прокуратура показывает в суде. Защита Максвелла настаивает, будто та стала козлом отпущения, ведь Эпштейн умер еще до приговора, и нужно было найти виновного.

После того, как присяжные признали Гислейна Максвелла виновной, все еще под вопросом остается приговор – сколько именно лет тюрьмы ей грозит. Речь идет о 80 годах за решеткой, а значит, 60-летняя обвиняемая может покончить с жизнью в тюрьме.

В США светскую львицу Гислейн Максвелл признали виновной в развращении несовершеннолетних | Новости мира

Приговор Максвелл возмущает британские СМИ, и не только потому, что она происходит из этой страны. Многие годы женщина была подругой принца Эндрю – сына королевы Елизаветы. И, как он ранее утверждал, именно через нее познакомился со скандальным бизнесменом Эпштейном. Пока что принца ни в чем не обвиняют. Однако тень педофильского скандала уже испортила его репутацию – Эндрю пришлось составить часть королевских обязанностей. В педофилии его обвиняет только одна из девушек Эпштейна – Вирджиния Джуфре, она подала гражданский иск, который будут рассматриваться в следующем году.

А еще раньше мир увидит мировое соглашение, договор, который с Джуфре подписал покойный Эпштейн и касавшийся принца. Обнародуют документ, который может содержать интересные подробности в начале января.

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