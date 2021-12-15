Как экономить на каждой покупке: сервис поиска промокодов Promocodex

Лучше покупок вещей в интернет-магазинах может быть только покупка вещей в интернет-магазинах со скидкой. И не нужно ждать распродаж и Черной пятницы — с сервисом Promocodex можно экономить на каждой покупке.

Обычно промокоды дают сами магазины. Чаще всего они приурочены к какому-нибудь празднику или акции. Например, после первой покупки можно получить промокод на следующую.

Также бывает, что магазин автоматически отправляет письмо с промокодом пользователю, который не оформил покупку, а только оставил товары в корзине. Это рассчитано на то, что потенциальный клиент одумается и завершит покупку.

Но не всегда можно попасть на такие выгодные предложения, а чтобы найти похожий товар, но со скидкой, придется потратить не один час. Гораздо проще воспользоваться сервисом https://www.promokod.com/ — здесь уже собраны все промокоды от популярных украинских магазинов.

Мода, косметика, электроника, товары для дома: на какие категории товаров чаще всего бывают скидки

Судя по данным Promocodex, чаще всего дают промокоды на электронику. Также в топе категорий одежда, обувь и товары народного потребления в целом.

На сайте собраны промокоды Фокстрота, Rozetka, Notino.ua, eObuv, Footshop и Answear. Шоппинг на AliExpress можно сделать еще выгоднее — на Promocodex собраны купоны и промокоды с этого агрегатора.

Еще есть скидки от самих брендов, а не только сайтов-агрегаторов. Например, Nike и Guess.

Помимо магазинов, в каталоге есть и компании, которые предоставляют различные услуги. Например, Hotels.com — сервис бронирования и приобретения туристических услуг.

Есть скидки и на сайты авиакомпаний: Etihad (Этихад) и Qatar Airways.

Перед тем, как использовать промокод, нужно проверить срок действия и размер скидки. Это поможет избежать неприятных сюрпризов.