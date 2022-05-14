Как выглядит после оккупации новый жилой массив в Буче (фото)

Редакция ТСН.ua посетила Бучу, чтобы показать вам последствия "русского мира", который там пронесся.

ТСН.ua посетил Бучу, которая очень пострадала от рук российских оккупантов. Рашисты не жалели ни что и никого. Они беспощадно разрушали дома жителей, насиловали, пытали и убивали мирных людей, забирали с собой украинские "трофеи" в виде награбленных унитазов, стиральных машин, миксеров, посуды, белья, одежды, часов, ноутбуков, детских игрушек… – все, о чем они могут только мечтать.

Изуродованная Буча понемногу приходит в себя после ужасной оккупации. Увидеть ее последствия собственными глазами было немного жутко, ведь в реальности все выглядит не так, как на фото, а еще ужаснее.

Разрушеные дома, большинство из которых похожи на свалки строительных материалов и стекла, расстреляные автомобили, следы гусениц от российских танков на асфальте.

Буча

Буча

Мы посетили один из новых жилых массивов города – "Новая Буча", который пострадал от российской армии.

Здесь есть новостройки, в которых люди живут 2-5 лет. Есть такие, в которых не прожили еще и года. А кто-то только сделал ремонт в новой квартире, на которую собирал деньги полжизни, но так и не успел в нее заехать, потому что у российских оккупантов были на нее другие планы.

Кто-то спасал свою семью от войны на Донбассе, приобрел жилье в Киевской области, а Россия и здесь их нашла, и во второй раз разрушила их дом.

С начала войны обстрелы здесь не прекращались до самого освобождения города от россиян.

В начале марта снаряд попал в крышу одного дома "Новая Буча", повредив его.

Буча

На следующий день рашисты выпустили авиабомбу в дом напротив и разрушили его.

Буча

Буча

Буча

Буча

Буча

Буча

Буча

Буча

Буча

Буча

Буча

Буча

Буча

От взрывной волны в домах вокруг вылетели окна, изувечились балконы.

Буча

Буча

Буча

Буча

Буча

Буча

Буча

Буча

Жилой комплекс по соседству – "Буча квартал" – тоже обстреляли. Выбитые стекла и следы от пуль на домах до сих пор напоминают о "русском мире".

Буча

Буча

Буча

Буча

Буча

Буча

Буча

Буча

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