Актрисы на премьере психологической драмы: Ирма Витовская с яркой прической, Анастасия Пустовит – с красивым герданом

Фильм "Между нами" уже в национальном прокате.

В столичном кинотеатре "Жовтень" состоялся допремьерный показ психологической драмы-триллера "Между нами". Главные роли в ленте исполнили Ирма Витовская и Анастасия Пустовит.

Анастасия Пустовит, Ирма Витовская и Соломия Томащук/Прессслужба

Витовская выбрала для своего появления черный костюм, состоявший из жилетки и брюк, и блузку цвета индиго. Свой образ она дополнила яркой рыже-оранжевой прической с косичками, украшенными металлическими аксессуарами.

Ирма Витовская/Прессслужба

Пустовит была одета в бело-оранжевое платье макси с широкими рукавами с разрезами. Аутфит актриса дополнила красивым герданом на шее.

Анастасия Пустовит/Пресслужба

На мероприятии присутствовала творческая команда фильма: режиссер и соавтор сценария Соломия Томащук, сценарист и оператор Юрий Дунай, актеры Ирма Витовская, Анастасия Пустовит, Дмитрий Сова, Евгений Ламах, Михаил Дзюба, Евгений Ефремов и Сергей Детюк.

Команда фильма/Прессслужба

Продюсер фильма Полина Герман пока находится в Америке и не смогла присутствовать лично, но для нее эта лента является важным шагом к популяризации украинского жанрового кино.

Сценарий к фильму режиссер Соломия Томащук писала в соавторстве с оператором Юрием Дунаем. Это история двух женщин, неожиданно стающих заложниками обстоятельств и собственных решений. Заложниками выбора между правдой и ложью, изменой и верностью, заложниками тайны, которая есть между ними.

"Идея написать психологический триллер возникла не сразу, но мы очень рады, что смогли сделать что-то новое для украинского кинематографа. "Между нами" — нуар, который погрузит зрителя в запутанную историю с непредсказуемым финалом. Чтобы узнать природу взаимоотношений двух героинь зрителю, стоит досмотреть фильм до конца. Не все ведь так однозначно…" – отметила режиссер Соломия Томащук.

Поздравить команду фильма пришли хореографы Женя Кот и Наталья Татаринцева, ведущие Екатерина Соляр, Вячеслав Соломко, Илона Довгань, Анна Тульева, певица Геля Зозуля, основательница "Дикого театра" Ярослава Кравченко, актеры Антонина Хижяк, Инна Приходько, Леся Самаева, Виталина Библив, Анна Сагайдачная, Светлана Охрименко, Богдан Жданов, Богдан Осадчук, Роман Ясиновский, Владимир Гурин, писатель Андрей Кокотюха и другие.

Вячеслав Соломко/Пресслужба

Антонина Хижняк и Александр Боднар/Прессслужба

Екатерина Соляр/Прессслужба

Владимир Гурин/Прессслужба

Михаил Дзюба/Пресслужба

Дмитрий Сова и Дарья Легейда-Сова/Прессслужба

Инна Прииходько/Пресслужба

Ярослава Кравченко и Александр Тетерин/Прессслужба

Анна Сагайдачна и Геля Зозуля/Прессслужба

Андрей Кокотюха/Прессслужба

О фильме

Саша и Аня нужны друг другу. Они стали заложниками обстоятельств и решений. Заложниками выбора между правдой и ложью, изменой и верностью, заложниками тайны, которая есть между ними. Незнакомки вчера, самые родные люди сегодня. Что так быстро объединило разных людей? Убийство? Наркотики? Любовь?

Напомним, фильм "Между нами" творческая команда представила также в Хмельницком, Ивано-Франковске и Львове. Во время допремьерных показов команда объявила сбор в поддержку трех подразделений, в которых служат создатели фильма: режиссер монтажа Юрий Хробуст, актер Дмитрий Сова, администратор площадки Андрей Костюченко.

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