Atlas Festival 2025: кто выступит на самом популярном музыкальном фестивале Киева

Atlas Festival 2025

Этим летом Киев снова станет эпицентром музыки, благотворительности и единства – Atlas Festival возвращается. Юбилейный, десятый, фестиваль состоится с 18 по 20 июля на территории ТРЦ Blockbuster Mall. Организаторы обещают не просто концерт – а трехдневный марафон эмоций, поддержки и мощной украинской энергии.

The Rasmus – мировой хедлайнер с украинским сердцем

Финская рок-группа The Rasmus, хорошо знакомая поклонникам по хиту In the Shadows, впервые выступил в Украине с 2017 года. Выход финнов на сцену 19 июля станет символом международной поддержки нашей страны во время войны.

Океан Эльзы готовит эксклюзивное выступление к своему 30-летию

Для Святослава Вакарчука и его легендарной группы это будет не просто концерт, а знаковое событие – празднование трех десятилетий на сцене. Обещают неожиданные коллаборации и новые аранжировки знакомых хитов.

Более 100 артистов, 6 сцен и благотворительная цель

На фестивале будут работать 6 сцен: Main Stage, Star Stage, Aurora Srage, Shelter Stage, Coca-Cola Stage и Blockbuster Mall Stage. На последние две можно будет попасть без билета.

На фестивале выступят: Бумбокс, Max Barskih, Артем Пивоваров, KOLA, DANTES, YAKTAK, Курган & Agregat, Анна Тринчер, Виталій Козловский, Tember Blanche, «Без Обмежень», Жадан и Собаки, YARMAK, Parfeniuk, O.Torvald, Геля Зозуля, TARABAROVA, Олена Тополя, Chico & Qatoshi, KHAYAT, IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI, Lida Lee, EL Кравчук, OTOY, Сусіди Стерплять, Очі в Очі, The Unsleeping, ДК Енергетик, МУР и десятки других звезд украинской сцены.

Цель – собрать 100 миллионов гривен для ВСУ

В рамках фестиваля состоится «Збір №13» – совместный проект «Дронопад» фонда «Повернись живим» и ПриватБанка, цель которого – собрать 100 миллионов гривен на усиление воздушной обороны Украины. В рамках инициативы планируется закупка FPV-дронов, транспорта, комплексов управления и дополнительного оборудования для эффективного перехвата целей. Каждый билет – это вклад в победу.

Безопасность — больше всего

Фестиваль состоится на территории, оборудованной самым большим в Украине укрытием площадью 50 000 м². При воздушной тревоге все посетители будут оперативно эвакуированы в безопасную зону. Событие согласовано с ГСЧС и КМВА.

Билеты в продаже

Цена билета на один день стартует от 1800 грн, а полный абонемент на все три дня – от 3500 грн. Действуют скидки. Купить билеты можно на официальном сайте фестиваля.

Выступления артистов начинаются в 15:00.

«Мы проводим фестиваль не только ради музыки, но и для поддержки тех, кто ежедневно защищает нашу независимость. Это будет праздник украинской стойкости» , – поделились организаторы.