Балет "Белоснежка": Станислав Ольшанский, Катерина Диденко и сестра Стоянова станцуют ради благотворительности

В Октябрьском дворце покажут балет "Белоснежка и семь гномов".

21 июня в 16:00 на сцене Октябрьского дворца пройдет балет "Белоснежка и семь гномов". Главные роли исполнят артисты Национальной оперы Украины Станислав Ольшанский, Анна Стоянова и Екатерина Диденко.

Постановка уже имела огромный успех у искушенного европейского зрителя во время зимнего гастрольного тура по городам Франции в прошлом году. Ведь любимые из детства сказки интересны в любом возрасте, особенно когда спектакль красочный и эмоциональный, а артисты технически совершенны.

Каждый зритель по-настоящему будет сопереживать главной героине – Белоснежке в исполнении Анны Стояновой, которая в этой партии смогла очаровать требовательных французов зимой 2020 года. Ее Белоснежка по-настоящему наивна и чиста, а движения легки и выразительны.

Анна Стоянова в роле Белоснежки/Пресс-служба

В роли принца – премьер Национальной оперы Украины Станислав Ольшанский, который обязательно спасет свою возлюбленную от злой мачехи. Станислав обладатель престижной I премии XII Международного конкурса артистов балета в Сеуле (Южная Корея, 2019). Его танец – это симбиоз техники и английской аристократии с кошачьей грацией.

Задержать дыхание зрителей от злодеяний мачехи заставит солистка Национальной оперы Украины – Екатерина Диденко. Ее мачеха коварна и технична. За кусами Екатерину коллеги называют "немецкая машина", она легко прокрутит 64 фуэте (и больше) без остановки, и при этом не требует фиксации этого трюка, как рекорда. Она получила образование в Штутгарте в John Cranko-Schule, после окончания учебы, имела приглашения из лучших театров Германии, но решила вернулась на Родину.

Екатерина Диденко/Пресс-служба

Про балет:

Балет "Белоснежка и семь гномов" создан по одноименной сказке братьев Грим, но по стилистике напоминает диснеевский мультик и поставлен под музыкальные мотивы польского композитора Богдана Павловского. Это идеальный спектакль, который будет интересен не только требовательному юному зрителю, даже внимательный взрослый с удовольствием погрузится в фантастическую атмосферу, которая будет наполнена танцем, сказкой, добрым юмором и актерским мастерством, яркими костюмами, декорациями и даже историей о любви.

Важная информация!

Каждый зритель на спектакле станет немного волшебником и присоединится к благотворительной акции, инициатором которой стал любимец зрителей Александр Стоянов. Он собрал артистов с благородной миссией – все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на реконструкцию сцены Октябрьского дворца. Это уже второй благотворительный спектакль в этом году, который проводится с этой целью, первый танцевали Екатерины Кухар и Александр Стоянов.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар/Пресс-служба

"Благотворительность – неотъемлемая часть нашей деятельности. Мы с примой-балериной Катериной Кухар в январе этого года выступали в Октябрьском дворце со спектаклем "Щелкунчик" и, честно говоря, - это было небезопасно. Артисты балета танцуют на пуантах, а пол такой, что можно и травмироваться, его не меняли со времен СССР. Поэтому решили с коллегами сделать доброе дело – Октябрьский дворец – один из храмов искусства, где артисты должны вдохновлять зрителя и поэтому все должно быть на высоком уровне", - рассказал Александр Стоянов.

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