Будет красиво: Екатерина Кухарь и Александр Стоянов станцуют на фестивале легендарного Сержа Лифаря

Будет красиво: Екатерина Кухарь и Александр Стоянов станцуют на фестивале легендарного Сержа Лифаря

Зрители смогут насладиться известнейшими постановками, созданными Сержом Лифарем для Парижской оперы.

13 ноября на сцене Национальной оперы Украины состоится фестиваль легендарного Сержа Лифаря с участием мировых звезд балета и дуэта Екатерины Кухар & Александра Стоянова.

Екатерина Кухарь и Александр Стоянов/Фото Оксаны Шевчук

Этот фестиваль – настоящий праздник балетного искусства и яркое мировое событие в центре Украины. На сцене зрителей будут ошеломлять уникальной балетной техникой и положительными эмоциями премьеры и солисты Национальной оперы Украины, а также приглашенные гости мирового балета.

В рамках международного фестиваля зрители смогут насладиться одними из самых известных постановок, созданных Сержом Лифарем для Парижской оперы. Кроме того, будет представлена как современная неоклассика, так и шедевры уже признанной и проверенной временем классики.

О приглашенных артистах:

На празднике балета будет танцевать непревзойденный Адамжан Бахтияр из "Астана опера", входящий в топ-10 артистов балета в мире. Адамжан в этот вечер выйдет на сцену в партиях "Спартак" и "Талисман", в дуэте с изящной Адепхан Шугила (театр "Астана опера").

Также будет ошеломлять своей техникой Yonah Acosta – артист высочайшего мирового уровня, который привнесет мюнхенский стиль на балетную сцену Украины. Yonah выйдет в мировой классике "Дон Кихот".

Творчество Сергея Лифаря будет представлено:

Торжественное открытие фестиваля начнется с мировой балетной классики "Лифар-Сюита" в исполнении студентов Академии Лифаря. Также хореографию легендарного Сержа Лифаря будут демонстрировать два дуэта: Екатерина Кухарь и Александр Стоянов в спектакле "Ромео и Юлия", Ольга Голица и Тимофей Быковец — "Утренняя серенада".

Екатерина Кухарь и Александр Стоянов/Фото Оксаны Шевчук

В этот вечер на сцену также выйдут лучшие представители Национальной оперы Украины: техническая и невероятно чувственная прима-балерина Татьяна Лезова, мужественный премьер балета Ярослав Ткачук, обольстительная и утонченная прима Юлия Кулик, хрупкая прима-балерина Анастасия Шевченко, молодежи и талантливые украинского балета Анастасия Гурская, Андрей Гавришкив, Максим Белокриницкий и многие другие артисты.

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