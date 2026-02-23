Двадцать локаций и более миллиона посетителей: как "Зимова країна" дарила тепло и свет украинцам

Реклама

На ВДНХ завершилась одиннадцатая «Зимова країна». В этом году она предложила еще больше зимних чудес, света, тепла и уюта.

В течение трех месяцев праздничный сезон посетило более 1 млн 33 тысяч гостей. Всего на «Зимовій країні» работала команда из более 300 человек. А непрерывную работу комплекса во время блэкаутов обеспечивали 48 генераторов общей мощностью 3,3 МВт.

«В этом году мы стремились стать для гостей тем необходимым лучиком света и тепла в сложный период; пространством, где можно хотя бы на несколько часов расслабиться, согреться и приятно провести время в кругу семьи и близких. А детям — окунуться в атмосферу чудес и праздника. Учитывая посещаемость и отзывы гостей, можем говорить, что нам это удалось», — отмечает генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин.

В одиннадцатый сезон «Зимової країни» любимыми локациями гостей ВДНХ стали Каток, площадь которого составляла впечатляющие 3000 м², аттракционы, а также парк световых инсталляций ILLUMINARIUM, вернувшийся после двухлетней паузы и представивший 200 сказочных фигур. Также в этом сезоне было еще больше возможностей запечатлеть памятные моменты. Гости делали фото на аллее сияющих елок у центрального входа, на фотозоне с новогодним поездом посреди Катка, в Оранжерее и других локациях.

На «Зимовій країні» провели социальные дни, в рамках которых комплекс бесплатно посетили более 1000 детей, опекаемых благотворительными организациями, социальными службами, государственными учреждениями, а также дети военнослужащих. А во время особо сильных морозов на ВДНХ работал пункт несокрушимости «Теплая остановка», где можно было согреться, зарядить телефоны, ноутбуки и павербанки.

Традиционно на центральной площади ВДНХ проводили бесплатные фольклорные представления и флешмобы Снеговичков. Всего состоялось 182 таких мероприятий, а праздничную атмосферу создавали 7 Снеговичков.

Закончился зимний сезон празднованием Масленицы. Гостей развлекали веснянками, гаивками, танцами и выступлениями фольклорных коллективов. А вместе с проектом " Витоки " гости знакомились с народными обрядами и больше узнавали об украинских традициях. Напоследок — сожгли чучело зимы, символически прощаясь с холодами. За два последних дня Масленицы к празднованию присоединилось 46 000 человек.

Положительные отзывы от зимнего сезона также увеличились: 85% посетителей оценили его на максимальные пять баллов, на 15% больше, чем в прошлом сезоне. Кроме того, 98% гостей заявили, что готовы порекомендовать «Зимову країну» близким, друзьям и знакомым. Подавляющее большинство посетителей (92%) чувствовали себя на ВДНХ безопасно, а также почти все гости отметили, что при необходимости легко нашли укрытие на территории комплекса.