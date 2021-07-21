Это будет драйвово: финалисты "Евровидения" Go-A наведут шума на августовском White Nights Festival

Группа стала хедлайнером "Белых ночей", посвященных на этот раз теме "Африка".

Наиболее страстная, удивительная и многогранная часть мира откроет все свои тайны 13 и 14 августа на Арт-заводе "Платформа". В течение двух ночей там будет греметь фантазийный White Nights Festival. Africa. А на нем — 7 сцен, более 15 направлений электронной музыки, 100 тонн тематических декораций и света и неповторимое путешествие к себе и глубинам африканской мифологии.

White Nights Festival/Пресс-служба

Африка — мир поразительных контрастов, часть мира, где соседствуют более 2000 языков и колдовские ритуалы, современные богатые страны — с общинами, где полностью отказались от благ цивилизации, древнее прошлое — с суперсовременностью. Именно этим континент и привлекает, как магнитом. Таким же магическим и контрастным станет White Nights Festival. Africa, все пространство которого украсят тоннами различных тематических декораций и сценического света.

Музыкальные повелители из разных уголков мира будут отвечать на фесте за слияние первобытного драйва с современными битами. Кто превратит древние африканские мифы в зажигательные ритмы?

White Nights Festival/Пресс-служба

Первый хедлайнер White Nights Festival. Africa — MAGDALENA, знаменитая музыкальная трендсеттерка, которая стояла у истоков семьи Diynamic Music. Именно они вместе с создателями этого известного всем меломанам лейбла Mladen Solomun и Adriano Trolio открыла в Гамбурге легендарный клуб EGO. Там MAGDALENA взяла на себя не только менеджерские обязанности, но и стала постоянным диджеем. Далее — выступления на культовых площадках, смелые эксперименты в студии, дебютные треки, успешные пластинки, собственное международное шоу SHADOWS, которое гремит от Ибицы до Тулума. И несмотря на все это, артистка не спешит замедляться и почивать на лаврах. Для своих украинских фанов она готовит множество музыкальных сюрпризов.

White Nights Festival/Пресс-служба

White Nights Festival/Пресс-служба

Второй хедлайнер White Nights Festival. Africa — триумфаторы Евровидения-2021 Go-A. Под их драйвовый хит SHUM с аутентичными мотивами неудержимо танцует и подпевает на украинском языке вся Европа. Он стал первым украинским треком, занявший 1 место мирового чарта Spotify. 13 августа Go-A наведут шума на White Nights Festival. Africa.

Впервые на White Nights Festival установят не 6, а 7 сцен, на которых будут зажигать:

одна из самых известных женщин-диджеев в жанре Progressive House в Европе и основательница лейбла Siona Records Miss Monique;

White Nights Festival/Пресс-служба

знаменитый гуру, идеолог и отец украинской бейс-сцены Tapolsky;

импровизационная группа Junket, искусно сочетает саксофон, флейту и вокал с электронными битами;

White Nights Festival/Пресс-служба

одни из самых популярных диджеев, продюсеров и распространителей драм-н-бейса в Украине Derrick & Tonika;

известная транс-диджей и продюсер с более чем 20-летним профессиональным опытом Anna Lee;

первый украинский артист, который попал в сотню лучших диджеев мира по версии Dj Mag Omnia и другие талантливые украинские и зарубежные музыканты.

White Nights Festival/Пресс-служба

К тому же в рамках ивента представят свои шоукейсы KOLO, APLAY, Power FM, Rim Records и PRODJ.

Седьмая SPECIAL STAGE станет оплотом транса (13 августа) и драм-н-бейс (14 августа).

White Nights Festival (24 фото)

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