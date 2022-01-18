Это невероятно: в Киев приедет любимый артист Элтона Джона и Эда Ширана

Американский поп-артист Khalid впервые выступит в Украине.

Через несколько лет потрясающего успеха суперхитов – Location, Better, Young Dumb & Broke, Lovely, Talk – в мировых чартах их автор и исполнитель, американский сонграйтер Khalid, наконец-то впервые выступит в Украине.

Выступление артиста состоится в рамках первого мирового тура Khalid – 17 мая в Stereo Plaza.

Для того чтобы преодолеть путь от тинейджера к автору хитов с мультиплатиновым статусом, Khalid понадобилось всего несколько лет. Первый альбом American Teen (2017) принес музыканту сразу три номинации на премию "Грэмми", две платиновые сертификации и ввел его в категорию "Лучшие 10 новых артистов" по версии Billboard и Rolling Stone.

Вторая пластинка Khalid – Free Spirit (2019) – дебютировала сразу на первом месте чарта Billboard 200.

Кроме сольных песен Khalid записывал совместные композиции с топовыми мировыми исполнителями — Disclosure, Кендриком Ламаром, Билли Айлиш, Кельвином Харрисом и Эдом Шираном. А среди его поклонников – сам сэр Элтон Джон, который однажды даже посвятил Khalid песню на своем выступлении.

Один из самых культовых музыкальных журналов мира Rolling Stone называет Khalid не иначе как "вундеркиндом поп-музыки", а не менее авторитетный Time причислил его в 2019-м к "самым влиятельным артистам".

Песни Khalid имеют более 30 миллиардов прослушиваний на стриминговых сервисах по всему миру. Впрочем, услышать хиты Khalid можно не только на стримингах, но и в саундтреках таких популярных молодежных сериалов, как "Анатомия Грей" и "13 причин почему".

2021 год также стал продуктивным для Khalid: в прошлом году песни музыканта играли даже в космосе — в шаттле и при запуске Virgin Galactic Unity 22. Артист выпустил новый микстейп Scenic Drive и анонсировал свой третий альбом Everything Is Changing, с которыми он приехал.

"Все мои новые песни сосредоточены вокруг попыток отыскать цели и смыслы в современном диджитализованном обществе. В нем все цифрозависимые, но отключенные эмоционально. После карантина мы пытаемся снова выйти в реальный мир и воссоединиться с людьми, которых не видели очень долго. Я надеюсь, что темы, о которых идет речь в моем новом альбоме, помогут людям найти новые поводы для разговоров и позволят им по-новому взглянуть на свои чувства", — говорит Khalid о своем новом альбоме.

Кроме новых песен на концерте Khalid в Киеве можно будет услышать Location, Better, Young Dumb & Broke, Lovely, Talk и другие хиты, которые с 2016 года, наверное, хотя бы раз оказывались в плейлистах каждого из нас. И даже если кому-то кажется, что он никогда не слышал о Khalid, поверьте, вы слышали его песни, и не раз.