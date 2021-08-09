Фееричное завершение лета: лучшие концерты августа

Наслаждаться музыкой под открытым небом и теплым летним солнцем – однозначно крутая идея. Ловите в августе последние шансы на такое удовольствие.

VOVAZILVOVA – 12 августа

Он был зачинателем украинского хип-хопа. А теперь вместе с лучшими музыкантами страны (Денис Аду, Александр Емец, Радион Иванов, Олег Марков и другие) представляет этот стиль в джазовой обработке. Крутой эксперимент? Невообразимый! Специальный гость – VSIUDYSVOIA.

Локация: ЦУМ Киев (ул. Крещатик, 38).

Стоимость: от 390 гривен.

Наталья Могилевская - 14 августа

Очаровательная Наталья Могилевская покорит сцену на воде. Громкий саунд под открытым небом с откровенной, эффектной и непредсказуемой артисткой вам точно запомнится. Наталья порадует новыми песнями и сюрпризами.

Локация: Bakkara River Party (Венецианский Остров, 1)

Стоимость: от 500 гривен

White Nights Festival. Africa – 13-14 августа

Переместиться на африканский мистично-музыкальный континент в Киеве? Запросто, если вы купили билет на White Nights Festival. Africa. Ожившие африканские мифы, племенные танцы, люди-пантеры и даже предсказания верховного мага – артовые эксперименты "Белых ночей" создают новые реальности. В августе – еще больше жанров музыки, еще больше инсталляций и еще более неистовые хедлайнеры: DJ Hell, DUB FX, MAGDALENA, а также несколько секретных. Даже о деньгах здесь придется забыть: cashless – новая традиция WN.

Локация: Арт-завод "Платформа" (ул. Беломорская,1).

Стоимость: 799-2300 гривен.

БУМБОКС – 19 августа

Впервые мы услышали их хит ещё в 2004-м. А этим летом наслаждаемся новым творением – "Любила" совместно с Сашей Чемеровым. Кажется, "Бумбокс" – это надежная машина по производству крутой музыки, которая никого не оставляет равнодушным. А вот их концерты – редкость, так что спешите успеть на лайв Андрея Хлывнюка и Ко.

Локация: Osocor Residence (ул. Виноградная,2).

Стоимость: от 840 гривен.

Hammali and Navai – 19 августа

Стильные и харизматичные рэперы привезут в украинскую столицу масштабную шоу-программу. Они исполнят не только всеми любимые хиты "Девочка война", "Пустите меня на танцпол", "Прятки", "Птичка", но и презентуют новый альбом. Гости концерта первыми услышат новинки вживую. Кроме того, артисты интригуют — они готовят для поклонников нечто особенное, но это будет сюрпризом.

Где: КВЦ "Парковый" (Парковая дорога, 16А)

Стоимость: от 2449 гривен.

HVOB live – 20 августа

Невообразимый электронный дуэт из Австралии, который с овациями принимают в разных уголках мира – от Барселоны до Пекина. Анна Мюллер и Пауль Валльнер – их называют необычным тандемом. А они создают гипнотическую музыку и на киевском оупенэйре представят новый альбом ROCCO, с которым колесят сейчас по всей планете.

Где: ЮБК (Труханов остров).

Стоимость: от 890 гривен.

Павел Зибров - 21 августа

Народный артист Украины выступит с новой программой "Вуса Бренд". Зибров исполнит всеми любимые: "Хрещатик", "Мертві бджоли не гудуть", "Вуса бренда" и многие другие песни в новой танцевальной обработке.

Где: KNZS (Koncha Zaspa Park Resort)

Цена: от 750 гривен.

RAMIL’ - 22 августа

Первая слава к Рамилю пришла благодаря соцсетям. А после выхода его дебютного сингла "Хочешь со мной" и одноименного студийного лонгплея в 2019 году, популярность артиста стремительно выросла. Треки хип-хоп-исполнителя ценят за его прямоту, актуальность и естественность текстов, поскольку в основу их сюжетов положены ситуации из собственной жизни артиста.

Где: Stereo Plaza

Цена: от 699 гривен.

ONUKA - 27 августа

Звезда украинского электро-фолка представит новую пластинку KOLIR - 10 новых ярких треков с эмоциональной окраской. Это будет масштабно и мощно. Это первый концерт ONUKA в Киеве в 2021 году.

Где: КВЦ "Парковый" (Парковая дорога, 16А)

Цена: от 640 гривен.

LATEXFAUNA - 31 августа

LATEXFAUNA настолько любимы публикой, что на их концерты выстраиваются километровые очереди и не все желающие могут туда протолкнуться. ЮБК, по просьбам поклонников, повторяет концерт летних хитов "мальчиков Австралии".

Где: ЮБК (Труханов остров).

Цена: от 400 гривен.

Vacuum - 31 августа

Vacuum – это уже ностальгия, которая прошла в своем развитии путь от синти-поп-трио до международных коллабораций Маттиаса Линдблума. Именно он как неизменный лидер группы представит на последнем летнем концерте программу из нетленок и новинок.

Где: Всі. Свої D12 (улица Десятинная, 12).

Цена: от 720 гривен.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - 31 августа

Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ завершит концертное лето перед подготовкой к масштабному выступлению в НСК "Олимпийский” в 2022 году. Музыканты под открытым небом исполнят все главные хиты и новые песни.

Где: КВЦ "Парковый" (Парковая дорога, 16А)

Цена: от 590 гривен.

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