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Финская рок-группа The Rasmus выступит на Atlas Festival и предоставит уникальные лоты для благотворительного розыгрыша
Музыканты из Финляндии станут послами детского благотворительного фонда.
Финская рок-группа The Rasmus приедет в Украину не только с музыкой, но и с важной гуманитарной миссией.
19 июля группа выступит на сцене Atlas Festival, став зарубежным хедлайнером главного музыкального события страны. Но выступление – не единственная цель их визита. The Rasmus приобщаются к инициативе, которая спасает детские жизни в Украине, поддержав благотворительный фонд Good Donations, который уже второй год подряд является партнером фестиваля Atlas в сборе средств для детских больниц. В этот раз фонд собирается закупить жизненно необходимое оборудование для Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».
В рамках визита группа The Rasmus проведет:
• благотворительную автограф-сессию,
• пресс-брифинг для журналистов,
• посетит «Охматдет», чтобы лично пообщаться с врачами и детьми.
Кроме того, на Atlas Festival 2025 (18-20 июля) состоится благотворительный розыгрыш уникальных лотов от The Rasmus — все собранные средства будут направлены на закупку специального медицинского оборудования для клиники.