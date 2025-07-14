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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киевские Новости
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Финская рок-группа The Rasmus выступит на Atlas Festival и предоставит уникальные лоты для благотворительного розыгрыша

Музыканты из Финляндии станут послами детского благотворительного фонда.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
The Rasmus

The Rasmus

Финская рок-группа The Rasmus приедет в Украину не только с музыкой, но и с важной гуманитарной миссией.

19 июля группа выступит на сцене Atlas Festival, став зарубежным хедлайнером главного музыкального события страны. Но выступление – не единственная цель их визита. The Rasmus приобщаются к инициативе, которая спасает детские жизни в Украине, поддержав благотворительный фонд Good Donations, который уже второй год подряд является партнером фестиваля Atlas в сборе средств для детских больниц. В этот раз фонд собирается закупить жизненно необходимое оборудование для Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

В рамках визита группа The Rasmus проведет:

• благотворительную автограф-сессию,

• пресс-брифинг для журналистов,

• посетит «Охматдет», чтобы лично пообщаться с врачами и детьми.

Кроме того, на Atlas Festival 2025 (18-20 июля) состоится благотворительный розыгрыш уникальных лотов от The Rasmus — все собранные средства будут направлены на закупку специального медицинского оборудования для клиники.

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Дата публикации
Количество просмотров
99
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