Главные события сентября в Киеве: концерты, фестивали и представления

В сентябре в Киеве пройдет множество культурных событий: от концертов и фестивалей до выставок и танцевальных постановок. Вы сможете насладиться живыми выступлениями любимых артистов, поучаствовать в праздновании Дня Хоббита, посетить книжный фестиваль на ВДНХ, а также увидеть спектакль "Один на Один", объединяющий современные стили танца с важными социальными темами.

Танцевальный спектакль "Один на Один"

14 сентября во Дворце культуры КПИ состоится уникальное танцевальное представление "Один на Один", объединяющее современные уличные стили танца с глубокими социальными темами. Спектакль посвящен выбору и противостоянию — жизненным дилеммам, с которыми сталкивается каждый из нас в реальной жизни.

20 профессиональных хореографов разных стилей (хип-хоп, хаус, вакинг, джаз-фанк, крамп, локинг) покажут около 15 номеров.

Предыдущие перформансы коллектива, посвященные важным общественным темам, уже успели получить высокую оценку зрителей. Спектакль "Один на Один" так же не оставит ни одного посетителя спектакля безразличным.

Где: Дворец культуры КПИ им. Игоря Сикорского (просп. Победы 37)

Когда: 14 сентября с 18:00

Билеты: от 490 грн

Концерт группы "Друга Ріка"

Рок-группа "Друга Ріка" является одним из лидеров украинской рок-сцены. Они были среди тех, кто начинал и развивал украинскую музыку, и до сих пор остаются одними из самых востребованных групп в Украине. За 28 лет деятельности музыканты издали 7 студийных альбомов, 2 сборника и акустический live-альбом "ДРУГА РІКА".

15 сентября легендарная группа выступит под открытым небом – в самой атмосферной концертной локации Киева – в Куренях.

Где: 15 сентября в 19:00

Когда: KURENI (Парковая дорога, 4)

Билеты: от 400 грн

Концерт DANTES

Этот концерт обещает быть настоящим праздником для любителей артиста. 19 сентября Владимир Дантес выступит на сцене V'YAVA со своим новым шоу под открытым небом.

На концерте он исполнит не только уже известные песни, такие как "Чуєш", "Кити" та "Оля", а также новые треки, включая "Дура", "Ти мій звір" и "Губи у губах".

Где: 19 сентября в 18:00

Когда: V'YAVA (пр. Глушкова, 1)

Билеты: от 600 грн

Концерт MÉLOVIN

19 сентября MÉLOVIN, один из самых харизматичных и ярких артистов украинской сцены, выступит под открытым небом на крыше Gulliver.

На концерте прозвучат как самые популярные хиты артиста, так и новые треки, уже успевшие стать любимыми среди слушателей. Зрители смогут услышать композиции "Вітрила", "Не зволікай", "І кров кипить", "З тобою, зі мною, і годі", Dreamer, а также международный хит Under The Ladder, который MÉLOVIN исполнял на конкурсе "Евровидение-2018" .

Когда: 19 сентября в 19:00

Где: Крыша Gulliver (Gulliver, Спортивная площадь, 1A)

Билеты: от 600 грн

Концерт ТНМК

После благотворительного тура по США и Канаде, ТНМК возвращаются на киевскую сцену, чтобы закрыть летний сезон в уютной атмосфере. На концерте прозвучат новые треки из альбома ВАТРА black, известные своими характерными текстами и звучанием. Также будут исполнены самые популярные хиты группы, среди которых "Гранули", "По барабану" и "Зроби мені хіп-хоп".

Когда: 22 сентября в 17.00

Где: V'YAVA (пр. Глушкова, 1)

Билеты: от 500 грн

"Книжкова країна" на ВДНХ

Фестиваль "Книжкова країна" возвращается на ВДНХ 26 сентября и обещает еще больше книжных новинок, встреч с авторами и интересных событий.

В этот раз мероприятие расширит программу, добавив новые ключевые направления: кино и литература, гордость и фэнтези, а также павильон творческой репрезентации военных и ветеранов #ФРОНТМЕНЫ.

Когда: 26-29 сентября 2024 в 11:00

Где: ВДНХ (пр-т Академика Глушкова, 1)

Билеты: бесплатно

Концерт Натальи Могилевской

Наталья Могилевская выступит с большим концертом под открытым небом. Артистка порадует поклонников любимыми хитами: "Полюби мене такою", "Відірватись від землі", "Відправила message", "Ти мені не даєш". А также исполнит песни из нового положительного альбома: "Я повертаюсь", "Коханий - позивний", "Давай зустрінемо Різдво вдома", "Під ковдрою", "Я вдома", "Ми будем стояти" і "Одне велике серце".

Где: V'YAVA (пр. Глушкова, 1)

Когда: 27 сентября с 18:00

Билеты: 700 грн

Концерт НАОНИ Оркестра

Уникальный коллектив – Национальный академический оркестр народных инструментов Украины – использует в своих выступлениях редкие народные инструменты. На этот раз он исполнит самые лучшие мировые хиты. Им подвластна любая музыка: от саундтрека "бондианы" до украинской классики.

Где: Дом Архитектора (ул. Бориса Гринченко, 7)

Когда: 29 сентября в 19:00

Билеты: от 390 грн

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