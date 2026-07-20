Истории, пробуждающие воображение: на ВДНХ состоится "Книжкова країна. Загадкова"

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С 17 по 20 сентября ВДНХ традиционно превратится в крупнейший книжный фестиваль Украины. Издательства, книжные магазины, авторы, звездные гости, буктокеры и представители СМИ, а также десятки тысяч гостей со всей страны вновь соберутся вместе, чтобы на четыре дня погрузиться в мир «Книжкової країни».

За два года фестиваль стал одним из главных культурных событий отрасли: пять сезонов «Книжкової країни» собрали сотни участников и более 270 000 гостей, большинство из которых впервые посетили это книжное мероприятие.

В этом сезоне «Книжкова країна» станет «Загадковою». Тема фестиваля посвящена литературе, которая пробуждает воображение, открывает пространство для мечтаний и позволяет хотя бы на мгновение отпустить реальность — когда прочитанное волнует, наполняет эмоциями и словно заставляет ощущать жизнь ярче.

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«Мы хотим говорить о литературе как о пространстве, в котором возможно все. В центре внимания будут истории, после которых хочется верить в невероятную любовь, магию и случайности, становящиеся началом чего-то великого и важного. А также о суперсилах — не только фантастических, но и очень человеческих: смелости, вере в себя и способности не сдаваться», — отмечает автор концепции фестиваля Диана Сухомлинова.

Центральным элементом «Книжкова країна» традиционно станет масштабная книжная ярмарка с сотнями участников. Также гостей ждут презентации книг, встречи с писателями, автограф-сессии, публичные беседы, детская программа, интерактивные мероприятия, мастер-классы и развлечения для всей семьи.

Отдельное важное событие фестиваля — собственная Премия книжных блогеров. В этом сезоне читательское сообщество выберет самую обсуждаемую переводную книгу. Заявки на участие в фестивале принимаются до 31 июля.

Предыдущая «Книжкова країна» собрала более 71 000 посетителей. За четыре дня на ВДНХ состоялось более 507 мероприятий, а в фестивале приняли участие около 200 издательств, книжных магазинов, независимых авторов и благотворительных организаций.

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Подробная программа «Книжкова країна. Загадкова» будет объявлена позже. Следить за обновлениями можно в Facebook и Instagram фестиваля.

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